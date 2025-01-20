アオシマ「MFゴースト」、アップデートされた片桐夏向の「TOYOTA86」を専用エアロパーツを追加などで再現し6月発売
【片桐 夏向 ZN6 TOYOTA86 第14巻 シーサイドダブルレーン仕様】
6月発売予定
価格：4,620円
6月発売予定
価格：4,620円
アオシマはプラモデル「片桐 夏向 ZN6 TOYOTA86 第14巻 シーサイドダブルレーン仕様」を6月発売する。価格は4,620円。
「MFゴースト」は公道レースをテーマにしたしげの秀一氏のマンガ。電気自動車の普及でガソリン車が絶滅危惧種となった近未来。日本で公道を舞台とした自動車レース「MFG」が大きな人気を集めた。スーパーカーが多数参加するこのレースに主人公・片桐夏向は比較をすれば非力な「TOYOTA86」で並み居るライバルを抜いていく。
「TOYOTA86」は「足の魔術師」と呼ばれる奥山広也がレースごとにアップデートを行っており、足回りの強化を中心に、ターボを搭載するなど強化されている。プラモデルは夏向が参戦した第4戦「シーサイドダブルレーン」の、エアロパーツにより空力性能が向上した姿を専用パーツで再現している。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) January 20, 2025
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1/24 MF ゴースト No.4
片桐 夏向 ZN6 TOYOTA86 第 14 巻 シーサイドダブルレーン仕様
2025年6月発売予定！
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【受注予約開始】1/27(月)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/nt9nDpti98#アオシマ #プラモデル #MFゴースト #トヨタ pic.twitter.com/2c3d44ajKV
(C)しげの秀一／講談社