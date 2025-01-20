【片桐 夏向 ZN6 TOYOTA86 第14巻 シーサイドダブルレーン仕様】6月発売予定価格：4,620円

アオシマはプラモデル「片桐 夏向 ZN6 TOYOTA86 第14巻 シーサイドダブルレーン仕様」を6月発売する。価格は4,620円。

「MFゴースト」は公道レースをテーマにしたしげの秀一氏のマンガ。電気自動車の普及でガソリン車が絶滅危惧種となった近未来。日本で公道を舞台とした自動車レース「MFG」が大きな人気を集めた。スーパーカーが多数参加するこのレースに主人公・片桐夏向は比較をすれば非力な「TOYOTA86」で並み居るライバルを抜いていく。

「TOYOTA86」は「足の魔術師」と呼ばれる奥山広也がレースごとにアップデートを行っており、足回りの強化を中心に、ターボを搭載するなど強化されている。プラモデルは夏向が参戦した第4戦「シーサイドダブルレーン」の、エアロパーツにより空力性能が向上した姿を専用パーツで再現している。

(C)しげの秀一／講談社