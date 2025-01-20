²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤«¤éËâÀ¤Î½÷¤Ø¡¡28ºÐ½÷Í¥à¥È¥ê¥«¥Ö¥Èá²ø±é¤Ë¡ÖËâÀ¤½¤Î¤â¤Î¡£Ä»È©¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍÅ±ð¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡×¤ÈÁûÁ³
¡¡½÷Í¥¤Î³ñÅç¸÷¡Ê28¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é½Ð±é¤·¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Ç½÷Ïº¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¤Ë½÷Ïº¤Î¾ïÈ×ÌÚÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿³ñÅç¡£¡ÖËâÀÀ¤Î¤¢¤ë½÷Ïº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢½÷Ïº¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¤·¤¿ÃË¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ¢¾å»à¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥È¥ê¥«¥Ö¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Í·½÷¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â±ð¤ä¤«¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËâÀ·Ï¤Î±éµ»¤È¤¤¤¨¤Ð¥¢¥®¥ì¥éÍÍ¤Ç¤ªËÏÉÕ¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ê±éµ»¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥ê¥«¥Ö¥È¡ªÍÅ±ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸÷¤Á¤ã¤ó¤Î¾ïÈØÌÚ¡¢ÍÅ±ð¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤ªÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°õ¾ÝÅª¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËâÀ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡ªÄ»È©¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³ñÅç¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ê2021Ç¯9·î¡Á22Ç¯8·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î°½÷¥¢¥®¥ì¥é ¡Ê¸å¤Ë/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é¡ËÌò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¤ÇÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£