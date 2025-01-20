ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ»Ï¤Þ¤ë¡¡2·î16ÆüÅê³«É¼
2·î9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤¬20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ»Ï¤Þ¤ë¡¡2·î16ÆüÅê³«É¼
ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ï»ÔÆâ690¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬¾ëÔ®¸ø±àÁ°¤Ç¤Ï¡¢¶È¼Ô¤¬¹â¤µ1.35¥áー¥È¥ë¡¢Éý9.9¥áー¥È¥ë¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤òËÙ±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂçÊ¬»ÔµÄÁª¤Ç¤ÏÄê¿ô44¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ54¿Ø±Ä¤¬»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·Ç¼¨ÈÄ¤Ï63¿ÍÊ¬¤Î¶è²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Î»ÔµÄÁª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï46.18%¤Ç¡¢Á°¤Î»þ¤«¤é2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÊ¬»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦¼´´Ýµ®»Ë¤µ¤ó¡Ë¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ï2·î9Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢16Æü¤ËÅêÉ¼¤È³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£