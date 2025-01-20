»Ø¸¶è½Çµ¡¢¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÖÁ°¼¼¤Ç¿Í¤Ë¤³¤Ó¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬¹¥¤¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®
¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡ÖÀê¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡ØÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤Ã¤ÆLINE¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ø¸¶¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»Ø¸¶¤Ï¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Á°¼¼¤Ç¿Í¤Ë¤³¤Ó¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢MC¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£