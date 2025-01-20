¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ£²£²Ç¯¡Ä¡Ö¥Þ¥¹¥¯¿¦¿Í¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Öº´»³¥µ¥È¥ë¡×ÈëÏÃ¡Ú²¼¡Û¡ÖÌ´¤Ïº´»³ÀèÀ¸ÀìÂ°¤Î±¿Å¾¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤¬º£Ç¯¡¢´úÍÈ¤²£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡£²£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡È²á·ã¤Ê»Å³Ý¤±¿Í¡É¿·´Ö¼÷²ñÄ¹¡Ê£¸£¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¿·»Å³Ý¤±¿Í¡ÉÊ¿°æ¾æ²íÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¤éÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬º´»³¤ÎÍýÁÛ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â´úÍÈ¤²¤«¤éº´»³¤Î¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¯¿¦¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Þ¥¹¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ò¼çºË¤¹¤ëÃæÂ¼¥æ¥¥Ò¥íÂåÉ½¡Ê£µ£¸¡Ë¤À¡££²£°£°£³Ç¯¤«¤é¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤êÂ³¤±¤Æº£Ç¯¤Ç£²£²Ç¯¡£ÃæÂ¼ÂåÉ½¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥¯À½ºî¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢º´»³¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££×£Å£ÂÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¿¦¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Øº´»³¥µ¥È¥ë¡ÙÈëÏÃ¡×¤È¤·¤Æ£±£¸Æü¤«¤é£³ÆüÏ¢Â³¤ÇÏ¢ºÜ¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡Ö¿Í´Ö¡¦º´»³¥µ¥È¥ë¡×
¡¡¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òº´»³¤¬Ãå¤±¤¿´¶·ã¡£¥×¥í¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯ºî¤ê¤¬¡Ö»Å»ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£¸ºÐ¤Î»þ¡¢¤µ¤é¤ËÅ¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££¹£µÇ¯£··î£±£µÆü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º´»³¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë£´ÂåÌÜ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ£²£°£°£³Ç¯£¹·î£²£±Æü¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±Àï¤Çº´»³¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ØËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥Þ¥¹¥¯ºîÀ®¤ËºÝ¤·¤ò£´ÂåÌÜ¤¬º´»³¤ØÃæÂ¼¤µ¤ó¤ò¿äÁ¦¡£º´»³¤â²÷Âú¤·Ä¾ÀÜ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÎÉü³è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ø¤Î¶ÐÌ³¤Ï¼¤á¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯ºî¤êÀì¶È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°½Å¡¦ÄÅ»Ô¤Ë¼«¿È¤¬¼ý½¸¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÇîÊª´Û¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò³«¶È¡£¤³¤³¤Ç¥Þ¥¹¥¯ºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¡Øº£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï»î¹ç¤´¤È¤Ë°ã¤¦¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤Ã¤Æº´»³ÀèÀ¸¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï°ìËç¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ë¤Î¤ËºÇÄã¤Ç£³Æü¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´»³ÀèÀ¸¤ËËÍ¤¬º²¤ò¹þ¤á¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»×¤¤¤ÇÀì¶È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´»³¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÃíÊ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àì¶È¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¥Þ¥¹¥¯ºî¤ê¤Ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ï°ìµ¤¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ëºî¤ë»þ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÂ¼¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ÈÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÎÀ£¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤Î´ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ï¡¢ºî¤ë»þ¤ÏÆ¬¤Î¥µ¥¤¥º¡¢´é¤Î¥µ¥¤¥º¤òºÎÀ£¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÆ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤ÎËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£Â¬¤ë¤ÈÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢´é¤ò¸«¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£É¡¤ÎÂç¤¤µ¡¢ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Þ¥¹¥¯ºîÀ®¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È·¿»æ¤ò¼è¤ê¡¢ÉÛ¤òºÛÃÇ¤·Ë¥À½¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢»È¤¦À¸ÃÏ¤Ï¡¢Â¿¤¤¡£½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢²«¶â¤Î¥é¥áÀ¸ÃÏ¡¢¹õÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤Î¹õ³×¡¢Î¢ÃÏ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¢¤´¤È¸åÆ¬Éô¤ò·ë¤Ö¤Ò¤â¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢£±£°¼ïÎà¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÁ´Éô¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÏÍÍ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤âÁ´Éô¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î½Ð¸½¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òºÇ½é¤Ï¡¢´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ý¥Ô¡¼¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë£Ï£Ê£É£Ó£Á£Î´ë²è¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ø½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾Á°¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤éºî¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢Ëè²ó¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤¹¡×
¡¡£²£°£±£±Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢µòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¸½ºß¡¢¿åÆ»¶¶¤Ç¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Þ¥¹¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂ¾¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼¡¢£´ÂåÌÜ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤¬Íß¤·¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Î½ªÃåÅÀ¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÁª¼ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¹©·ÝÉÊ¡¢Èþ½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¹¥¯¤ò¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥â¥Î¤Î¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÇ¼ÉÊ¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¡¢ºî¤ë»þ¤ËÁÇ´é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿»þ¤Î¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤ÎÌÜ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÁÇ´é¤Î»þ¤ÈÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº´»³ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£ÁÇ´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Îº´»³ÀèÀ¸¤ÎÌÜ¤Ï¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡º´»³¤Ï¸½ºß¡¢¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¥ê¥ó¥°¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯£´²ó¤Û¤É³«ºÅ¤¹¤ë£Ó£Ó£Ð£×¤Î²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Èº´»³ÀèÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤ÆËÍ¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´»³¤«¤é¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¼ø¤«¤Ã¤¿ºÇÂç¤Î»¿¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿»þ¤Ë¡Ø¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç±ÉÍÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º´»³¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥æ¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡½Ð²ñ¤¤¤«¤éÇ¯·î¤¬¤¿¤Á¡¢¤É¤ì¤Û¤É¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¿Í´Ö¡Øº´»³¥µ¥È¥ë¡Ù¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ï¡¢°ÒÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ì¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ø¤É¤¦¤À¡£¤¹¤´¤¤¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÖÅÙ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ïº£¡¢¿Í´Ö¡Øº´»³¥µ¥È¥ë¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ®ÉÂÃæ¤Îº´»³¤Ï¸½ºß¡¢³°½Ð»þ¤Ï¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÉÕ¤±¿Í¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ïº´»³ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤«¤é²¸ÊÖ¤·¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº´»³ÀèÀ¸¡¢ÀìÂ°¤Î±¿Å¾¼ê¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬¤´²óÉü¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯ºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤¤¤¤¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Îº´»³¤Ø¤Î¸¥¿È¡£¤½¤³¤Ë²«¶â¤Îµ±¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡£Ê¡Î±¡¡¿ò¹¡Ë