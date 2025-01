「One World, Connecting Smiles.」(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)というビジョンのもと、次世代の笑顔を共創することを目指している「サンリオ」

サンリオが、卓球競技で活躍されている張本美和選手のスポンサー契約を締結しました。

サンリオ「卓球女子・張本美和選手」スポンサー契約締結

さまざまな分野で輝こうとしている次世代の才能を支援するプロジェクトを行っているサンリオ。

スポーツ支援活動として、競技団体や夢に向かって頑張るアスリートを応援しています。

張本選手が若干16歳ながら、日の丸を背負って戦う姿を現地で見て深く感動したことから、今回スポンサー契約を締結。

張本選手のような将来を担うアスリートのスポンサーとして、次世代の未来に貢献します。

今後は、スポンサー契約を通じた社会貢献活動にも張本選手と共に取り組む予定です。

張本美和(はりもと みわ)選手からのコメント

新たにサンリオさんにサポートいただけることをとても嬉しく思っています。

サンリオといえば、やはり「ハローキティ」が最も馴染み深いキャラクターですが、私の推しは「クロミ」です。

サンリオのキャラクターに負けないように、世界で愛される選手を目指し、皆さまに笑顔を届けていきたいです。

張本美和選手 プロフィール

生年月日:2008年6月16日

出身地:宮城県仙台市

身長:164

競技:卓球

所属:木下アカデミー

両親ともに卓球選手で、父は男子ジュニア日本代表の元コーチ、母は世界卓球選手権の元代表選手である張本美和選手。

5歳上の兄は現役の日本代表選手であり、東京2020大会卓球男子団体銅メダリストである張本智和選手です。

卓球一家に生まれたこともあり、2歳から本格的に卓球を始め、10歳でU15日本代表に選出。

翌11歳でU18日本代表、13歳でナショナルチームの候補選手となり、15歳でナショナルチームの一員となりました。

主な戦績

2015年全日本卓球選手権大会 バンビの部(小学2年生以下)シングルス優勝2018年全日本卓球選手権大会 カブの部(小学4年生以下) シングルス優勝2019年東アジアホープス卓球大会 シングルス優勝(5年生)全日本卓球選手権大会 ホープスの部(小学6年生以下)シングルス優勝2021年世界ユース卓球選手権 U15 個人、ダブルス(混合含む、団体の4冠達成)2022年WWTコンテンダーチュニス大会 混合ダブルス優勝(兄智和選手との初ペア初優勝)シングルス準優勝世界ユース卓球選手権 U19シングルス準優勝/U19女子ダブルス優勝U19混合ダブルス3位/U19女子団体3位2023年全日本卓球選手権大会 ジュニア(高校生以下) シングルス優勝WWTコンテンダーチュニス大会 シングルス優勝、ダブルス準優勝第19回アジア競技大会 団体準優勝、ダブルス3位全農CUP大阪大会(五輪選考会)シングルス優勝2024年全日本卓球選手権大会 ジュニア(高校生以下) シングルス優勝一般の部 シングルス準優勝世界卓球選手権大会 団体準優勝パリ2024オリンピック 団体銀メダルアジア選手権 団体優勝、シングルス準優勝、ダブルス準優勝

張本選手の未来に寄り添いながら、世界でのさらなる飛躍を応援。

サンリオが締結した、卓球女子・張本美和選手とのスポンサー契約の紹介でした。

