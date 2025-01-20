¤¹¤²È¡ÖÃº²Ð¤ä¤¤È¤êÐ§¡×´ü´Ö¸ÂÄê¡¡¡Ö¤ä¤¤È¤ê¡×ÁýÎÌ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¥¢¥Ã¥×
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤¹¤²È¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÃº²Ð¤ä¤¤È¤êÐ§¡×¤ò2025Ç¯1·î21Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¡×¡õ¡Ö¤Í¤®¥Þ¥è¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä
Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¡Ö¤ä¤¤È¤ê¡×¤¬ÆÃÄ¹¡£Æù¸ü¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¡Ö¤â¤â¡×¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤·¤¿Æð¹üÆþ¤ê¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤Í¡×¡¢»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö·ÜÈé¡×¤ò¡¢ÆÃÀ½¤Î¾ßÌý¤À¤ì¤ËÍí¤á¤¿¡£
Á°²óÈÎÇä»þ¤è¤ê¤ä¤¤È¤ê¤òÁýÎÌ¤·¡¢¤â¤â¤Ï1¤Ä1¤Ä¤òÂç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢ÊÂÀ¹¤¬630±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡¢¤´¤Ï¤óÂçÀ¹¤¬670±ß¡¢ÆÃÀ¹¤¬930±ß¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤ª¤ó¤¿¤ÞÃº²Ð¤ä¤¤È¤êÐ§¡×¡Ê²Á³Ê¤Ï740±ß¡Á1040±ß¡Ë¡¢ÀÄ¥Í¥®¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡Ö¤Í¤®¥Þ¥èÃº²Ð¤ä¤¤È¤êÐ§¡×¡Ê790±ß¡Á1090±ß¡Ë¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£