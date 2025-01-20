¤¢¤ÎÌ¾Áª¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡ªÂç´Û»Ô¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¡Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¡×
¸½Ìò»þÂå¤Ë200¾¡¤ä2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬¡¢19Æü¡¢Âç´Û»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤¬´ðËÜ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢½»Í§À¸Ì¿¤¬³«¤¤¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à»ùÆ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡¢Ìó190¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢50ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢ÄÌ»»219¾¡¤ò¤¢¤²¤¿»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤È¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥êー¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢ÄÌ»»2186°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡¢ÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿2¿Í¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤¯´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯À¸
¡Ö»î¹ç¤äÎý½¬¤Î»þ¤ËÆâÀî¤µ¤ó¤ä»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤ÈÆâÀî¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£