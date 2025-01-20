¥¨¥¹¥ÆÅ¹¶¯ÅðÌ¤¿ëµ¿¤¤17ºÐÂáÊá¡¡¼Â¹ÔÌò¤òÃç²ð¤«¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Ç¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶¯ÅðÌ¤¿ë¤È·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÌµ¿¦¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£´û¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼Â¹ÔÌò¤ÎÊÌ¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Ë´ØÍ¿¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁÜºº1²Ý¤Ï¡¢¸½¾ì¤Þ¤Ç¼Â¹ÔÌò¤ò¼Ö¤Ç±¿¤ó¤À¤È¤·¤Æ¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¹â¶¶µÁµ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ò¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢ºòÇ¯11·î20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Ç20Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯2¿Í¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î¾¯Ç¯¤òÃç²ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£