¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡È¥¨¡¼¥¹¡É¥â¥é¥ó¥È¤Î»÷´é³¨¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡ª¡Ö²èÇìÇúÃÂ¡×¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¥¯½Ð¤ì¤ë¡×
¡¡NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¸«¤»¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎNBA¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿À¸ÇÛ¿®¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Ï²ÏÂ¼¤È¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÏÂ¼¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡È·»µ®¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤Î»÷´é³¨¤òÂ¨¶½¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²ÏÂ¼¤Î»÷´é³¨¤Ë¡Ö²èÇìÇúÃÂ¡ª¡×¡ÖÆÃÄ§¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëw¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥È¡¼¥¯½Ð¤ì¤ë¾Ð¡×¡ÖÆÈÆÃ¤À¤±¤É»÷¤Æ¤ë¤Ï»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£