2025Ç¯1·î20Æü¡Á1·î26Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯1·î20Æü¡Á1·î26Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡£
¤µ¤µ¤¯¤ì¤ä¤¹¤¤°ì½µ´Ö¡£
¡Ö¤Ï¡©¡×¤È¤«¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Á´Éô¤¬Á´Éô¥À¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Á¥é¥Û¥éÊ¶¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥×¥Á¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¼ºË¾¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¤ÈÈá·à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢ËÜÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¼ê¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ì¤ÐOK¡ª ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢²È¤òÀ°¤¨¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£
°¦¤Ï¡¢µá¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬¥«¥®¡£¤è¤¤´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡£
¤µ¤µ¤¯¤ì¤ä¤¹¤¤°ì½µ´Ö¡£
¡Ö¤Ï¡©¡×¤È¤«¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Á´Éô¤¬Á´Éô¥À¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Á¥é¥Û¥éÊ¶¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥×¥Á¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¼ºË¾¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¤ÈÈá·à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢ËÜÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¼ê¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ì¤ÐOK¡ª ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢²È¤òÀ°¤¨¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£
°¦¤Ï¡¢µá¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬¥«¥®¡£¤è¤¤´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)