¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á¤È¤·¤Æ¹´Â«¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í½÷À3¿Í²òÊü¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬6½µ´Ö¤Î¡ÖÄäÀï´ü´Ö¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï19Æü¡¢6½µ´Ö¤ÎÄäÀï´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á¤È¤·¤Æ¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í3¿Í¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¿Í¼Á¤À¤Ã¤¿½÷À3¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤ÎÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í½÷À3¿Í¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¤ÈºÆ²ñ¤·Êú¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á28ºÐ¤Î½÷À¤Ï¼ê¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²òÊü¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²òÊü¤òµá¤á¤ë¡Ë¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò1Ç¯°Ê¾å¡¢¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¤â¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡×
19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿6½µ´Ö¤ÎÄäÀï´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¿Í¼Á¤ª¤è¤½100¿Í¤Î¤¦¤Á33¿Í¤ò²òÊü¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤é¤ª¤è¤½1900¿Í¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º90¿Í¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ò´¹¤ÏÄäÀï¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£¸å¡¢¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¹ç°Õ¤¬Ãå¼Â¤ËÍú¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ÖÎîº×,
Ï·¸å,
¹©¾ì,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ë¡Í×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°