¥°¥é¥É¥ë¡ª¥×¥í¥ì¥¹¡ª¼Â¶È²È¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¡ª»ÍÅáÎ®¡¡ºéÂ¼ÎÉ»Ò¡¡¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¡£Íµ¤¼Á¤«¤Ê
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¼Â¶È²È¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëºéÂ¼ÎÉ»Ò¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£´Æü¤Ë£±£³ËçÌÜ¤Î£Ä£Ö£Ä¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¤«¤é¤À¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÂÎ¤Î½ÀÆð¤µ¤¬ºéÂ¼¤ÎÉð´ï¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢ËÜºî¤«¤é½À¤Ë¡È¹ä¡É¤¬¥×¥é¥¹¡£¥×¥í¥ì¥¹·Î¸Å¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢£±£°£°¥¥í¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¶Ú¥È¥ì¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ËÆùÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ëµ¤¼Á¡É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡¡º£²ó»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏµÜ¸ÅÅç¡£Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¤À¡££¹·î¸åÈ¾¤È¤¤¤¦ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤â¡ÖÀ²¤ì½÷¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¡ÖÃ¦¤®¤Ã¤×¤ê¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£ºî¤ÏÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÌî³°Ïª½Ð¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬ºéÂ¼¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ë¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎä¤ä´À¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£ºî¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏºéÂ¼¤Î¡È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¡É¤ÎÊÑ²½¤À¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»£±Æ»þ´ü¤Ï¤½¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß·Î¸Å¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡ÖÁ°ºî¤¬£±½µ´Ö¤¯¤é¤¤ÃÇ¿©¤ò¤·¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤â¤·¤Æ¹Ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤«¤é£µ¥¥í¤¯¤é¤¤º£²ó¤ÏÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃ±¤ËÂÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢£µ¥¥í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æù´¶¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡ÖÂè£²¾Ï¡ª¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹Ä©Àï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ë½µ£³²óÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤Ç¡¢¼çÍ×¼ïÌÜ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï£±£°£°¥¥í¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò°·¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¼ç¤ËÇØÃæ¤òÃÃ¤¨¤ë¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤¬°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ç¡¢£±£°£°¥¥í¤ò¿ô²ó¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁ´¿È¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¹¥¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡È£Íµ¤¼Á¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬¤â¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÄË¤¤¡×¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¶ìÏ«¤ò¸ì¤ë¤¬¡¢¡Èµ¤¼Á¡É¤æ¤¨¤«¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤â¥×¥í¥ì¥¹¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÈÌ¥¤»¤ë¡É¿¦¶È¡£¡Ö£Ä£Ö£Ä¤Ç¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÉñÂæ¤Ç¤â¡£·Á¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÁí¹çÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡ù¤µ¤¤à¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤³¡¡£±£¹£¹£µÇ¯£±£°·î£²£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡££Â£¹£°¡¦£×£µ£¸¡¦£È£¸£¸¡££²£°£±£³Ç¯¤Ë½é£Ä£Ö£Ä¡Ö¥Ô¥å¥¢¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÈ¯Çä¡£°Ê¹ß¡¢ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Ì£É£Ð£Ã£Ì£É£Ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡£