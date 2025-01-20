»°ãø·°2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»15ÆÀÅÀ¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Þ¥óU·âÇË¡Ú³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 3¡¼1 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°1Éô¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¡Ê27¡Ë¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
Á°È¾5Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â³°Â¦¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç²£¤Ø¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡Ê20¡¢¥¬¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»°ãø¤Ï¤³¤ì¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó3¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤½¤Î¸åPK¤òÍ¿¤¨Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤¬¸åÈ¾15Ê¬¡¢»°ãø¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÁö¤ê¤³¤à¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢Ì£Êý¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤«¤«¤È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß·è¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¡£2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦²¬ºê¿µ»Ê¡Ê38¡Ë¤òÈ´¤¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¿ÍÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÄÌ»»15ÆÀÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
»°ãø¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¡¢3¡¼1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï11·î23Æü¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï°ÊÍè¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¡¢2¾¡1Ê¬¤±¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¿ÍÄÌ»»ÆÀÅÀ¡Û
15¡¡»°ãø·°
14¡¡²¬ºê¿µ»Ê
6¡¡ ÆîÌîÂó¼Â¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢µÈÅÄËãÌé
4¡¡ °ðËÜ½á°ì
2 ¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ
1¡¡ ÉðÆ£²Åµª¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢±óÆ£¹Ò ¡¢¿û¸¶Í³Àª