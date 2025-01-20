»Ø¸¶è½Çµ¡¢¡Ö¼Â¤ÏÅÛÎì¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¼«³Ð¤¢¤ê¡¡º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤ÈÂ¿Ê¬¸Ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òÀê¤ï¤ì¤¿¡£
»Ø¸¶¤ÏÀê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÅÛÎì¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÀê¤ï¤ì¡¢Ç¼ÆÀ¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¥«¥ó¥Ú¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡Ê»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ú¤ÎÅÛÎì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¤ÎÀê¤¤¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡£°úÂà¤¹¤ë¤ÈÂ¿Ê¬¸Ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ø¸¶¤Ï¡Ö·ÝÇ½¤Ï¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¼ÁÌä¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸å²¡¤·¤ò¤¦¤±¤ë¤È¡¢°Â¿´¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£