ザ・リッツ・カールトン大阪が「2025年バレンタインコレクション」の予約をスタート。

“Be My”をテーマにしたバレンタイン限定の商品を展開し、レストランやバーでは期間限定のプロモーションが展開されます☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「2025年バレンタインコレクション」

予約期間:2025年1月14日(火)〜2月7日(金)

ザ・リッツ・カールトン大阪が、バレンタイン商品の予約受付を2025年1月14日よりスタート。

2025年のバレンタインにむけて、“Be My”をテーマにした8種類の限定メニューが登場します!

また、2025年2月14日〜2月16日には、イタリア料理「スプレンディード」にてシェフアレッシオによるバレンタイン限定ディナーをラインナップ。

2025年2月1日〜3月14日には「ザ・バー」にて、バレンタインデーとホワイトデーカクテル2種類を楽しめる期間限定プロモーションが実施されます☆

バレンタインコレクション2025

販売場所:ザ・リッツ・カールトン・グルメショップ (1階)

営業時間:平日 9:30 a.m.〜7:00 p.m./土・日・祝日 9:00 a.m.〜7:00 p.m.

問い合わせ:06-6343-7000(代表)、WEB

2025年のバレンタインは“Be My”をテーマに、エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モロー率いるペストリーチームが限定スイーツを用意。

ハートやフラワーをモチーフにした、8種類の限定メニューが登場します。

大切な方への贈り物や友だちとの交換、自分へのご褒美など、それぞれの“Be My”を楽しめるショコラです!

クール ア クール〜ハート トゥ ハート〜

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

価格:3,800円(税込)

サイズ:横 約10cm × 縦 約10cm × 高さ 約6cm

※洋酒を使用しています

2025年のバレンタインコレクションのテーマ “Be My”を表現したような、大切な方へ心を込めて贈るのに相応しい特別なバレンタインギフト。

マットな質感が上品な深紅のダークチョコレート ハートボックスの中には、華やかな味わいが楽しめるラズベリーとパッションフルーツ、 2種類のマシュマロが隠れています☆

幸せのクローバー

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

価格:3,000円(税込)

サイズ:横 約 10cm × 縦 約10cm × 高さ 約 3.5cm

幸せを運ぶと言われる四つ葉のクローバーを模したダークチョコレートの上に、カラフルなハートのグミをトッピング。

幸運が訪れるようにという願いを込めた、特別なギフトにおすすめです!

あなたとのひととき

販売期間:2025年1月20日(月)〜2月14日(金)

価格:3,800円(税込)

サイズ:横 約15cm × 縦 約 9cm × 高さ 約5cm

※要冷蔵商品、洋酒を使用しています

「あなたとのひととき」は、2つのカヌレを組み合わせると1つのハートが完成する、シェフの遊び心あふれる作品。

カヌレの中にはアーモンドスポンジ、バニラ、ラム酒などを用いたカヌレクリームが入っています。

さらに、リッチでクリーミーなピスタチオムースや、爽やかな酸味とチョコレートの甘さが絶妙なラズベリーチョコレートムースがそれぞれに忍ばせてあります。

思い出の宝箱

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

価格:15,000円(税込)

※洋酒を使用しています

「思い出の宝石箱」は、一粒ずつ丁寧に作り上げた宝石のように美しい13種、27個のチョコレートを贅沢な3段仕立てのボックスにアソート。

まるで、ひとつひとつの思い出を形にした宝物のようなチョコレートが、美しく並ぶギフトです。

ピーナッツプラリネキャラメルジャムやウィスキーガナッシュ、バレンタインにぴったりのハート型のコーヒーアマレットガナッシュなど、華やかな見た目と幅広い味わいのが詰まっています!

マ・ベル〜マイビューティフル〜

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

価格:4,500円(税込)

サイズ:横 約 9cm × 縦 約 9cm × 高さ 約 10cm

「ブーケを贈るようにチョコレートを贈ってみては?」という、シェフの想いが込められた「マ・ベル〜マイビューティフル〜」

ニュアンスカラーが華やかな花びらのブーケの中には、柚子ピールキャンディを忍ばせたダークチョコレートが隠れています。

プル・トワ〜あなたへ〜

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

価格:3,200円(税込)

「プル・トワ〜あなたへ〜」は、ベネズエラ産カカオを72 %以上使用し、アーモンドをローストしたような香ばしさと奥深いコクが特徴的なレアチョコレート。

口どけがなめらかで、風味豊かな味わいを楽しめます!

ベゼ・シュクレ 〜スイートキス〜

販売期間:2025年1月20日(月)〜2月14日(金)

価格:1,800円(税込)

サイズ:直径約 7cm

※要冷蔵商品

可愛らしいピンクのムースをベルベッドのリボンで包みこんだような、華やかなルックスの「ベゼ・シュクレ 〜スイートキス〜」

アーモンドサブレの上にアーモンドスポンジとブラックベリーティーチョコレートを重ね、さらに上からブラックベリーティームースをまとわせた、贅沢な味わいです。

甘酸っぱいストロベリージュレの上に、神秘的かつ優雅な天使の羽を象ったホワイトチョコレートがあしらわれています☆

大切なあなた

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

価格:3,500円(税込)

サイズ:横 約15cm × 縦 約7cm × 高さ 約5cm

「大切なあなた」はフレーク状のフィアンティーヌ(薄く焼き上げたクレープ生地)を練り込んだ、クリスピー食感を楽しめる、ダークチョコレートフィアンティーヌを使ったスイーツ。

上に2つのハート型チョコレートを並べて、寄り添う2人が表現されています。

友人や家族など、大切な方へのギフトにぴったりです!

レストランバレンタインプロモーション

イタリア料理「スプレンディード」と「ザ・バー」では、バレンタインプロモーションを展開。

バレンタインディナーやバレンタインらしいカクテルが用意されます。

イタリア料理「スプレンディード」バレンタインディナーコース

開催日時: 2025年2月14日(金)〜2月16日(日)

料金: 1人 22,500円(税・サ込)

お料理: シェフアレッシオによるバレンタイン限定メニュー、バレンタイン特別カクテル付き

2025年2月14日〜2025年2月16日の3日間限定で、バレンタインディナーコースを用意。

特別なメニューを楽しめ、バレンタイン限定のカクテルも付いています!

ザ・バー「バレンタイン&ホワイトデイカクテル 」Romantic Memories(素敵な思い出)

開催期間:2025年2月1日(土)〜3月14日(金)

時間: 月・木 5:00 p.m. 〜 11:00 p.m.、金・祝前日 5:00 p.m. 〜 0:00 a.m.、土 2:00 p.m. 〜 0:00 a.m.、日祝 2:00 p.m. 〜 11:00 p.m.

料金: 大人7,000円(税・サ込)

「ザ・バー」では「バレンタイン&ホワイトデイカクテル 」を用意しています。

甘いバラの香りと苺の甘さが溶け合うカクテルと、ブランデーをベースにココナッツやヨーグルトでマニッシュな雰囲気と優しさを兼ね備えたカクテルを提供。

優雅で思い出に残る、バレンタインデーとホワイトデーのひとときに寄り添うカクテルです☆

“Be My”をテーマに、バレンタインに相応しいメニューの数々を用意。

ザ・リッツ・カールトン大阪の「2025年バレンタインコレクション」は、2025年1月14日〜2月7日まで予約受付中です!

