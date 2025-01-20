¤ªÀµ·îÂÀ¤ê¤Ï¤³¤ì¤Ç²ò¾Ã¡ª¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡õ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼♡¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¤ª¤«¤é¥Ð¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¤ª¤«¤é¥Ð¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¤ª¤«¤é¥Ð¡¼¤ÎºàÎÁ¡Ê6ËÜÊ¬¡Ë
À¸¤ª¤«¤é¡¡80g
¤¤Ê¤³¡¡30g
ÊÆÊ´¡¡30g
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
Íñ¡¡1¸Ä¡Ê50g¡Ë
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡10g
¥ì¡¼¥º¥ó¡¡30g
¤¯¤ë¤ß¡¡20g
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¤ª¤«¤é¥Ð¡¼¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¤¯¤ë¤ß¤ÏÁÆ¤¯¹ï¤à¡£
¢¨¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ä¤¤¤Á¤¸¤¯¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¸¤ª¤«¤é¡¢¤¤Ê¤³¡¢ÊÆÊ´¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¡¡ÍÏ¤Íñ¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤è¤¯º®¤¼¡¢À¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¤¡¡¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¤¯¤ë¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡Ä¹Êý·Á¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¦¡¡ËÀ¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿Å·ÈÄ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
§¡¡180¡î¤Ç20Ê¬¾Æ¤¯¡£
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡
¤ª¤«¤é¤ä¤¤Ê¤³¡¢Íñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Çº½Åü¤âÉÔ»ÈÍÑ¡£ºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¾®ÇþÊ´ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥é¥À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤Î©¤Æ¤Ï¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¿©´¶¡£Îä¤Þ¤¹¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤º¤Ã¤·¤ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê´Å¤µ¤È¤¤Ê¤³¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Íñ¤Ï1¸Ä»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¤Ù¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢50g¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Î¤ª¤«¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À®·Á¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤à¤º¤«¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¤Ç1ËÜ¤º¤ÄËÀ¾õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£À®·Á¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤ë¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¤ª¤«¤é¥Ð¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Î¼«Á³¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡