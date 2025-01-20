¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎÅÜÀ¼¤ÈÈáÌÄ¡Ä¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡È¼«ÌÇ²ñ¸«¡É¤ÇµçÃÏ¡¢Âç¼ê´ë¶ÈCMº¹¤·»ß¤áÍ×µáÁê¼¡¤®¸½¾ì¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¡¡Ã¯¤âË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÃæµïÀµ¹¤Î¡Ö9000Ëü±ß¡×½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆ±¶É¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ò½ä¤ê¡¢17Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¤ÏÂç±ê¾å¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ä¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Ê¤É¡¢Ä¶¤¬¤Ä¤¯Âç¼ê´ë¶È¤ÎCMº¹¤·»ß¤á¤äº¹¤·ÂØ¤¨¤¬Áê¼¡¤®¡¢·Ð±Ä¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¥ª¥½¥Þ¥Ä¤Ê¼«ÌÇ²ñ¸«¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤¤¤Þ¤À±À±£¤ìÃæµïÀµ¹¤òÂÔ¤Ä°ãÌó¶âÃÏ¹ö¡Ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÈTV¶É¤«¤é¤ÎÀÁµá¡Ö10²¯±ß°Ê¾å¤Ï³Î¼Â¡×¤Î¾×·â
¡ÖÊüÁ÷¶É¤Î²ñ¸«¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ò¶Ø¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤È½ÃÇ¡£µö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¸½¾ì¤Î´¶³Ð¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¶É¤Îµ¼Ô¤ÏÊ°¤ë¡£
¡¡2·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤òµÞ¤¤çÁ°ÅÝ¤·¤·¤¿·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÁÌä¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ»æ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô²ñ¡×½êÂ°¤Îµ¼Ô¤Î¤ß¡£NHK¤äÌ±Êü³Æ¶É¤Îµ¼Ô¤Ï¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼ÁÌä¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥óµ¼Ô¡×Ãæ¿´¤ÎÉáÃÊ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤òÆ§½±¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Î»£±Æ¤ÏNG¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤âËÁÆ¬Ìó10Ê¬¤Ë¸Â¤ê¡¢²ñ¸«½ªÎ»¤Þ¤ÇÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¶Ø¤¸¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼«¼Ò¤Î²ñ¸«¤òÊó¤¸¤¿¥Õ¥¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤µ¤¨¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤ÎÀÅ»ß²è¤ÎÏ¢Â³¡£»æ¼Çµï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ì¥±¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¼«ÌÇ¹Ô°Ù¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈÉÔ¾Í»ö¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿ÊóÆ»¶É¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÊóÆ»Ã´ÅöÌò°÷¤Î¾®ÎÓµ£¡¦ÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ï»º·Ð¿·Ê¹½Ð¿È¡£¥×¥í¥Ñ¡¼¤ÎÌò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÈ¯¸À¸¢¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±ÀÊ¤·¤¿ÀÐ¸¶Àµ¿Í¡¦¾ïÌ³¼èÄùÌò¤ÏÊóÆ»¶É¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤¢¤¬¤ê¡£¤Ê¤¼´íµ¡´¶¤Ê¤Ë½Áö²ñ¸«¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤à¤í¤óÈà¤é¤Î°ìÂ¸¤Ç¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Î°Õ¸þ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡19Æü¤ÎÆüÍË¤â¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¼Ò°÷¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖCM¤Î¸«¹ç¤ï¤»Í×µá¤Ï¡¢µðÂçºÒ³²¤ÎÄ¾¸åÊÂ¤ß¡£µÙÆüÊÖ¾å¤ÇAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCM¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÄó¶¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¤ê¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡Ø¹Á¼ÒÄ¹¤ÏÂ¨¹ï¡¢¼¤á¤í¡ª¡Ù¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê±Ä¶È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¹Á¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤ÇÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡ÖÈ¯À¸Ä¾¸å¤Î2023Ç¯6·î¤ËÇÄ°®¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¡×¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1Ç¯È¾¤â¤ÎÄÀÌÛ¤Ë¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´Ö¡¢½Õ¡¦½©¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ´ü¤Ï3²ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÉ½ÌÌ²½¤Þ¤Ç¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃæµï»á¤Îµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤âÁ°¿È¤Î¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤ÎMC¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ËÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï23Ç¯12·î¡£Ãæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈÖÁÈ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø¼Ò°÷¤ò¼é¤ë¡Ù¤È°ìÀÆ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¡È¾åÇ¼¡ÉÀÜÂÔ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊÔÀ®ÉôÄ¹¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ï¹Á¼ÒÄ¹¤Î»Ò»ô¤¤¤Ç¡¢Ãæµï¡¦¾¾ËÜÎ¾»á¤Î¿®Íê¤â¸ü¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÌµ´Ø·¸¤Ê¼Ò°÷¤ÏÆ»Ï¢¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Õ¥¸¼Ò°÷¡Ë
¡¡¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢20Ç¯Á°¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÁûÆ°¤Ç¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤¬¸½¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ãæµï¤¬CM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤éÇüÂç¤Ê°ãÌó¶â¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ëÁí³Û¤Ï10²¯±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤¤¤Þ¤À±À±£¤ìÃæµïÀµ¹¤òÂÔ¤Ä°ãÌó¶âÃÏ¹ö¡Ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÈTV¶É¤«¤é¤ÎÀÁµá¡Ö10²¯±ß°Ê¾å¤Ï³Î¼Â¡×¤Î¾×·â¡Ù¤Ç»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£