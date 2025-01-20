ÂçÁêËÐ³¤³°¸ø±é¤Ç¤Î¡Ö²£¹Ë¶õ°Ì¡×¸½¼ÂÌ£¤¤¤è¤¤¤èÁý¤¹¡Ä¶×ºù¤Ï¹Ë¤È¤ê¾ÃÌÇ¡¢Ë¾ºÎµ¤â2ÇÔÌÜ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á
¡¡Ì¸¤ÎÅÔ¤Î¼¡¤Ï²Ö¤ÎÅÔ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿ÆÊý¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤ËÁá¤¯¤âÉâ¾å¡ª15²¯±ßµ¬ÌÏ¡¢Î¾¹ñ¿·Éô²°·úÀß¤Î¶ÄÅ·¥×¥é¥ó
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ¤Î³¤³°¸ø±é¤Ï2005Ç¯ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Ñ¥ê¤Ï1986Ç¯¡¢95Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ3²óÌÜ¤À¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÅÁÅýÊ¸²½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤Ï²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯12·î28Æü¤Ï¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎºâÃÄË¡¿ÍÀßÎ©100¼þÇ¯µÇ°Æü¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÇ°»ö¶È¤Ê¤É¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×¡¹¤Î³¤³°¸ø±é¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ§¤¬Èó¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤¬¿·²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£
¡¡17Æü¤Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬°úÂà¤·¡¢93Ç¯1·î¾ì½ê°ÊÍè¤Î²£¹Ë¶õ°Ì¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤â¤·¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÚÉ¶¤ÎÄºÅÀ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²èÎµÅÀâÍ¤ò·ç¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤â±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£8ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¡¢1ÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿Âç´ØË¾ºÎ¶¤¬¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÀµÂå¤ËÇÔ¤ì6¾¡2ÇÔ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤âÀµÂå¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ì¡¢²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£¾ì½ê¤Ï¶×ºù¤¬¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤à¤â¡¢2ÆüÌÜ¤«¤é5Ï¢ÇÔ¡£¾ì½ê¸å¤Î¾º¿Ê¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢¹¥Ä´¤ÎË¾ºÎ¶¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£Àè¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤¬¾º¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆâÍÆ¤äÀ±¿ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤¤ç¤¦¤«¤é7Ï¢¾¡¤Ç»òÇÕ¤òÄÏ¤á¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢3ÇÔ¤È¤Ê¤ë¤È¸«Á÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡Ê³Ñ³¦OB¡Ë
¡¡ÍèÇ¯6·î¤Î¥Ñ¥ê¸ø±é¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À´Ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯10·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Þ¤Ç¤Ï3¡¢5¡¢7¡¢9·î¤Î4¾ì½ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤ÎÏ»Î¤òÌµÍý¤ä¤ê¾º¿Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿È¯¤ÏÉ¬»ê¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¤ÏÂç´Ø¤¬µ®·Ê¾¡1¿Í¤À¤Ã¤¿23Ç¯¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ÖÈÖÉÕ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÂç´Ø¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌµÍý¤ä¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÍî¤Á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤ó¤ä²£¹Ë¤ò¤ä¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Þ¤Ç¤Ë¿·²£¹Ë¤Ï¸½¤ì¤ë¤«¡£¶¨²ñ¤Ïµ§¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÂç´Ø¿Ø¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÂçÁêËÐ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü°úÂàÈ¯É½¤ò¤·¤¿²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁÔÂç¤Ê¥×¥é¥ó¡×¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¡£¹ñµ»´Û¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë200¡Á300ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¥Ó¥ë¤ò·úÀßÍ½Äê¤Ç¡¢Í½»»¤Ï15²¯±ßÄ¶¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤Î¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£