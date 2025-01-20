¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡¢¡È°úÂàÈ¯É½¡ÉÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤È¤Î¥ì¥¢SHOT¸ø³«¡ª¿´¶¤âÅÇÏª¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Î¤¬¿ÍÀ¸¡×
1·î19Æü¡¢ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢Æ±´ü¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÂç¤¤¤Æ·¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿2023Ç¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ª¥ÕSHOT
ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯1·î19Æü ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ22Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ°Íý¤·¤è¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¼ã¤«¤ê¤·(Â¿Ê¬2¿Í¤È¤âÃæ³ØÀ¸)¤µ¤æ¤È¤ì¡¼¤Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÇºÜ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ»½Å¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Æ»½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡ª¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ ¿Í´ÖÅª·ÏÅý¤â¿¿µÕ¤Ç ¸«¤¿ÌÜ¤â¿¿µÕ¤Ç ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤³¤Î22Ç¯¤Î´Ö²¿²ó¤«¤·¤«Í·¤ó¤À»ö¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥Ú¥é¥Ú¥é¤ªÃý¤ê»ß¤Þ¤é¤ó¤· ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤âÁ´¤¯¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ë ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë?! ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È?! ¤Ã¤Æ ¤°¤é¤¤Â©¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È ¤¤¤Ä¤«¤é¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖMC¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤æ¤ÎÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ ¤ì¡¼¤Ê¤Î°·¤¤¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ ¤ì¡¼¤Ê¤¬²¿¤òÈ¯¤·¤Æ¤â ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤µ¤æ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤æ¤â¤ì¡¼¤Ê¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤º¤Ã¤È·ÝÇ½Â³¤±¤Æ ¤Þ¤¿²¿Ç¯¸å¤«¤ËÂç¤¤¤Æ·²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ ²û¤«¤·¤¤¤Í¡¼¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Á¤ã¤í¤¦¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤È¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ó ¤â¤¦6´ü¤Ç²Î¤¦¡¢¡ÚÂç¤¤¤Æ·¡Û¤ÏÉõ°õ¤«¡£¤Ã¤Æ»×¤¦¤È ¤Ê¤ó¤« ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐÈá¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁ´¤¯¼Â´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤· »×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¤¤¤Æ·¤Ã¤Æ ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´Ö¤ÇÌ¾¶Ê¤À¡ª¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤¿¤±¤ó ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤ó¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä??¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Í¡£¡×¡Ö¤À¤±¤ó¤ª¤È¤È¤·Âç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç ¤³¤Î»þ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É Âç¤¤¤Æ·²Î¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¤Ã¤Æ ¤µ¤æ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ»½Å¤Î°úÂà¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ØÂç¤¤¤Æ·¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¡¡£¤Ê¤ó¤Æ ¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤±¤É(Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤â6´ü¤ä¤±¤É¡ª¤â¤Á¤í¤óËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡ª¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎã³°¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤½¤¦¤ä¤±¤óÀè¤Ë¸À¤Ã¤È¤¯¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤âÆ±´ü¤È¤¤¤¦»ö¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¾Ð) ¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤ä¤· ¤ì¡¼¤Ê¤â ¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤¦·èÃÇ¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤ï¤±¤Ç¡×¡Ö¤Ç¤âº£¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï ¤Ä¤Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é ¤³¤³¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É È¯É½¤¹¤ëÁ°¤ÈÈ¯É½¤·¤¿º£ ¤¤Ã¤È¤µ¤æ¤Îµ¤»ý¤Á¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤±¤ó °ìÃ¶ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤µ¤æ ¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö#¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼ #6´ü #6´üºÇ¶¯¡×¤È¡¢Æ»½Å¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Â´¶È¤·¤¿¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³Æ¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤ÈÆ»½Å¡£2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØHello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT¡ÖALL FOR ONE & ONE FOR ALL!¡×ACT I¡Ù¤Ç¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÂç¤¤¤Æ·¡×¤Î²Î¾§¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ»½Å¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ø¶¯Ç÷À¾ã³²¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢»Å»öÆâÍÆ¤òÀ©¸Â¤·¤Ä¤Ä³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½À¸³è22Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯1·î19Æü¤Ë¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê