1月19日、田中れいながInstagramを更新。同日に芸能界引退を発表した、同期の道重さゆみへの思いを綴った。

【写真】『大きい瞳』を歌唱した2023年ステージのオフSHOT

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「2025年1月19日 デビューして22年が経ちました」「ここまで応援してくださったみなさん ありがとうございます」「今日はデビュー記念日です」「整理しよったら、まだ若かりし(多分2人とも中学生)さゆとれーなを見つけたので載せます」と切り出し、モーニング娘。の6期メンバーとして共にデビューした道重との思い出の写真を掲載。

続けて、道重について、「ビジネスパートナーだ!ってファンの方に言われて 人間的系統も真逆で 見た目も真逆で プライベートではこの22年の間何回かしか遊んだ事ないし、その通りかもしれんけど 久しぶりにあっても昔と変わらずペラペラお喋り止まらんし ステージの上では打ち合わせも全くなしなのに なんでこんな盛り上がる?! なんでこんなにお客さんが笑ってくれると?! って ぐらい息がピッタリだと いつからか思うようになって 今でもそう思ってます」と当時を振り返り、「MCであんなに楽しく出来たのは、さゆの頭の回転の速さ れーなの扱いを分かってくれる、 れーなが何を発しても おもしろくまとめてくれる、さゆのおかげだと思ってます」と綴った。

その上で、「さゆもれーなもなんだかんだずっと芸能続けて また何年後かに大きい瞳歌ったりして 懐かしいねーなんて言って過ごしていくっちゃろうなーって勝手に思っとった部分もあるけん もう6期で歌う、【大きい瞳】は封印か。って思うと なんか ファンの方が絶対悲しんでくれるやろうなというか。」「自分では全く実感なかったし 思ってなかったけど いつの間にか大きい瞳って モーニング娘。ファンの方の間で名曲だ!! みたいな扱いしてくれよったけん 自分の中でも簡単に歌ったらいかん曲なのかな…??って思うようになったわけね。」「だけんおととし大きいステージで この時は最後になると思ってなかったけど 大きい瞳歌えてよかったよねって さゆと話しました」と、道重の引退に触れつつ、6期メンバーの楽曲として作られた『大きい瞳』についてもコメント。

そして、「これから6期メンバー1人になるのかぁ。なんて 寂しい気持ちもちょっとあるけど(藤本美貴さんも6期やけど!もちろん忘れてないけど!それはちょっと例外。コメントに書かれそうやけん先に言っとく。藤本さんも同期という事は忘れてないよ笑) いつ何が起こるか分からんのが人生やし れーなも いつどうなるか、どう決断するか分からんわけで」「でも今でも応援してくれようみんなには つねに感謝の気持ちを返しながら 楽しんでもらいながら ここからもやっていこうって思いました」と自身の今後についても明かした。

また、最後には、「まだ終わってないけど 発表する前と発表した今 きっとさゆの気持ちも違うと思うけん 一旦伝えたい」「さゆ お疲れ様!!!!!」「#モーニング娘 #6期 #6期最強」と、道重へのねぎらいの言葉を投げかけていた。

モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、卒業した現在はソロで各々活動している田中と道重。2023年に開催された『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」ACT I』では揃ってステージに立ち、「大きい瞳」の歌唱も行った。

なお道重は、2023年に『強迫性障害』との診断を受け、仕事内容を制限しつつ活動を続けていたが、芸能生活22年の節目となる2025年1月19日に、今夏に開催予定のコンサートツアーをもって芸能活動を終了することを発表した。

画像出典:田中れいなオフィシャルInstagramより