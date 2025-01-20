¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ö²ÈÂ²¤Ç½é·Ø¡ª¡×¡¡¿Æ»Ò»þ´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¾Ò²ð¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçµÈ¤¹¤´¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ê48¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç½é·Ø¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¿Æ»Ò»þ´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×ÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¿ÜÆ£ÍýºÌ¤ÎÌ¼¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤Î´¨Àî¿À¼Ò¡£¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿ ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·²á¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ów¡ª¤Á¤Ó¤Á¤ã¤ó¡¢ËèÇ¯¹±Îã¡¢¡¢¡¢ÂçµÈ¡×¤È¹â³ÎÎ¨¤ÇÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ëÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©²¿¤Ê¤ó¡©¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Þ¥¸²¿¤Ê¤ó¡©»ä¡¢Â¿Ê¬¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤À2²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«ÂçµÈ¤Ò¤¤¤¿»ö¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌ¼¤Î¡È¶¯±¿¡É¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂçµÈ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¡¢¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÜÆ£¤Ï2006Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥µ¥Æ¥é¥¤¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¢ÀîÅçÆ»¹Ô¤µ¤ó¤È·ëº§¡£07Ç¯1·î¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯10·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï16Ç¯10·î¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á»àµî¡ÊµýÇ¯47¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×ÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¿ÜÆ£ÍýºÌ¤ÎÌ¼¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤Î´¨Àî¿À¼Ò¡£¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿ ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·²á¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ów¡ª¤Á¤Ó¤Á¤ã¤ó¡¢ËèÇ¯¹±Îã¡¢¡¢¡¢ÂçµÈ¡×¤È¹â³ÎÎ¨¤ÇÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ëÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©²¿¤Ê¤ó¡©¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Þ¥¸²¿¤Ê¤ó¡©»ä¡¢Â¿Ê¬¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤À2²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«ÂçµÈ¤Ò¤¤¤¿»ö¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌ¼¤Î¡È¶¯±¿¡É¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£¤Ï2006Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥µ¥Æ¥é¥¤¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¢ÀîÅçÆ»¹Ô¤µ¤ó¤È·ëº§¡£07Ç¯1·î¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯10·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï16Ç¯10·î¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á»àµî¡ÊµýÇ¯47¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£