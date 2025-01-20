¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¿©¤ÙÊªÅö¤Æ¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÌîºÚ°·¤¤!?
Æü¾ï¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Á»ú¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸³è¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤äË¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¿©¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¸²Ãø¡£¿©¤ÙÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´Á»ú¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬¤è¤êºÌ¤êË¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
ËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤É¤¦ÆÉ¤à¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉ´Á»ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤ò³Ð¤¨¤Æ¿©À¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤è¤¦!! Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿©¤ÙÊª¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤ËÒì¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!!!
Ê¸¡¢²èÁü¡¿¤ª¤È½µWebÊÔ½¸Éô
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÆÉ¤ßÊý¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡Û²¿Ìä¤ï¤«¤ë¡© ²áµî¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÆñÆÉ´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï!!
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¢£ÆñÆÉ´Á»ú¡¢¿©¤ÙÊªÊÔ¤ÎÀµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é
Àµ²ò¡§ ¥¿¥ó¥Ý¥Ý
¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤Ï¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥¯²Ê¥¿¥ó¥Ý¥ÝÂ°¤ËÂ°¤¹¤ëÌîÁð¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ïÎà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÆ»Ã¼¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥»¥¤¥è¥¦¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤Ç¤¹¡£
¥»¥¤¥è¥¦¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈË¿£ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆüËÜÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥¤¥è¥¦¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¯¥è¥¦¡Ê¿©ÍÑ¡Ë¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÌîºÚ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡×¤Ï²Ö¤Î·Á¤«¤é¡Ö¥Ä¥Å¥ß¥°¥µ¡Ê¸ÝÁð¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸Ý¤òÃ¡¤¯²»¤Î¡Ö¥¿¥ó¡×¡Ö¥Ý¥Ý¡×¤Î²»¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÎÏ¤À¤È¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥¶¥®¥¶¤È¤·¤¿ÍÕ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÆÉ¤ßÊý¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡Û²¿Ìä¤ï¤«¤ë¡© ²áµî¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÆñÆÉ´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï!!