しゃぶしゃぶ温野菜が、紀州南高梅の爽やかな香りが特徴の「梅たんしゃぶ」を期間限定で販売。

「くるくる紅芯大根」でだしの色が変わる、動画映え間違いなしの限定メニューです!

しゃぶしゃぶ温野菜「梅たんしゃぶ」

販売期間:2025年1月22日(水)〜3月11日(火)

価格:梅たんしゃぶ食べ放題コース 4,158円(税込)

メニュー:極み梅だしともう1種のだし、たんしゃぶやイベリコ豚しゃぶなど9種の肉、こだわりの野菜と旬野菜、おつまみなど60種以上が食べ放題

※販売期間は予告なく変更になる場合があります

※五反田店別館、ときわ台店、瑞江店、綾瀬店、新百合ヶ丘店、横浜パルナード通り店、袖ヶ浦店、藤沢大庭店、馬込店、富里店、松戸北小金ボウル店、宮野木店では一部メニュー内容が異なります

しゃぶしゃぶ温野菜にて、前菜からデザートまで梅尽くしの「梅たんしゃぶ」を期間限定で販売。

梅の花が咲き始める時期に、一足早く春の訪れが感じられる、華やかなメニューです☆

だしは、職人が手作業で作り上げる鰹節“手火山式本枯節”に紀州南高梅を加え、コク深い鰹の旨みと梅の爽やかな香りが感じられる仕上がり。

鍋の中に梅干しが1つ入っていますが、さらに梅感を強めたい人は税込110円で梅干しを1個、追加可能です!

鍋の中で梅干しを潰し、自分好みの梅感でしゃぶしゃぶを楽しめます。

また、だしに「紅芯大根」を入れると、だしがピンク色に変化。

梅の花に見立てた「梅麩」の入った鍋に、紅芯大根の色が溶け出して出しの色が変わる様子を撮影すれば、SNS映えもバッチリです☆

梅づくしのサイドメニュー

食事の最初から最後まで梅を感じられるよう、「梅たんしゃぶ」はサイドメニューも梅尽くし。

梅好きさん必見のメニューが揃っています!

梅おろし

「梅おろし」は、粗目におろした鬼おろしに、カリカリ梅や大葉などを加えた薬味。

お肉や野菜にかけると、ザクザク食感が楽しめます。

なめらかチーズのカナッペ〜梅香るはちみつソース〜

カナッペは、一口大に切ったパンやクラッカーに、チーズや野菜などの具材を乗せて食べるフランス料理。

お鍋の合間に楽しむ「なめらかチーズのカナッペ〜梅香るはちみつソース〜」は、梅の酸味とチーズのコクが相性抜群です☆

梅水晶きゅうり

コリコリ食感がたまらない「梅水晶きゅうり」

さっぱりとしたおつまみとして楽しめるサイドメニューです。

梅ちりめんごはん

「梅ちりめんごはん」は、ちりめんじゃこの旨みとカリカリ梅の食感が楽しい一品。

だしをかければ、お茶漬け風にして食べることもできます!

梅ゼリーのヴェリーヌ

爽やかな酸味のある梅ゼリーとバニラアイスを合わせた「梅ゼリーのヴェリーヌ」

ヴェリーヌは、フランス語でグラスの器に入れたデザートを意味しています。

食べ放題のフィナーレを、甘酸っぱくさっぱりとした味わいで締めくくるのにぴったりのサイドメニューです☆

たんしゃぶと巻いて食べる旬野菜

「梅たんしゃぶ」と一緒に味わう、旬の野菜もラインナップ。

巻いて食べれば、野菜もしっかり摂ることができます。

紅芯大根

辛みが少なく、ほんのり甘いのが特長の「紅芯大根」

ピンク色でだしをかわいく彩り、くるくるとした形にカットすることで、だしがよく絡むようになっています!

サラダケール

「サラダケール」は、野菜の王様と呼ばれる、栄養豊富な緑黄色野菜。

葉が柔らかいので、さっとしゃぶしゃぶすると食べごろです☆

色がピンクに変わるだしと、紀州南高梅の爽やかな香りがポイント。

しゃぶしゃぶ温野菜の「梅たんしゃぶ」は、2025年1月22日から3月11日まで販売です!

