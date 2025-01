ベルメゾンが人気アニメ『パウ・パトロール』と初のコラボレーション☆

「パウ・パトロールになりきれる子ども服」や「親子でリンクコーデができるパジャマ」など、全6種類が新たに発売されています。

子どもたちが大好きな『パウ・パトロール』を、家族で楽しめるコラボウェアばかりです☆

ベルメゾン『パウ・パトロール』コラボウェア

発売日:2025年1月16日(木)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンが、テレビ東京系で放送中の大人気アニメ『パウ・パトロール』とコラボレーションした子ども服や親子で楽しめるパジャマなど、6種類を新たに発売。

世界中の子どもたちに愛されている『パウ・パトロール』は、リーダーの「ケント」と個性豊かな子犬たちからなるチーム「パウ・パトロール」の物語。

それぞれの特技を生かし、さまざまなトラブルに立ち向かう姿を描いた作品です。

今回、ベルメゾンから登場する『パウ・パトロール』とのコラボウエアは、長袖・半袖のTシャツとパジャマの全6種類。

パジャマは大人向けサイズもあり、兄弟姉妹だけでなく家族で『パウ・パトロール』コーデを楽しめます☆

パウ・パトロール コンセプトプリント長袖Tシャツ

価格:各2,290円(税込)

カラー:3色(スカイ(ピンク系)、マーシャル(レッド系)、チェイス(ブルー系))

サイズ:5サイズ(80、90、100、110、120)

『パウ・パトロール』に登場する子犬たちをイメージした「コンセプトプリント長袖Tシャツ」

人気キャラクター「スカイ」「チェイス」「マーシャル」の制服デザインを再現し、お子さんが「パウ・パトロール」になりきれるファッションアイテムです!

「スカイ」のTシャツは鮮やかなピンク系のカラー。

真っ赤なシャツに炎のエンブレム、腕の所のブチ模様が目を引くのは「マーシャル」の制服デザインです。

「チェイス」の長袖Tシャツはブルーのトップスに、星のエンブレムをあしらったデザイン。

80〜12までのサイズ展開で、兄弟姉妹で色違いを着たり、いろんなキャラクターになりきったりして楽しめます☆

パウ・パトロール 切替え総柄長袖Tシャツ

価格:各2,290円(税込)

カラー:2色(チェイス&マーシャル&ラブル(ベージュ×ネイビー系チェック)、スカイ&エベレスト(アイボリー×オレンジ系チェック))

サイズ:5サイズ(80、90、100、110、120)

裾と袖部分にチェックの生地を使った「切替え総柄長袖Tシャツ」

「コンセプトプリント長袖Tシャツ」同様、幅広いサイズで展開されています。

ベージュとネイビーのチェック柄を使ったTシャツは「チェイス」「マーシャル」「ラブル」のイラスト入り。

アイボリーとオレンジ系チェック柄を使ったデザインには、「スカイ」と「エベレスト」のイラストが入っています☆

パウ・パトロール ベストレイヤード風プリント半袖Tシャツ

価格:各2,190円(税込)

カラー:2色(スカイ&エベレスト&リバティ(ラベンダー)、チェイス&マーシャル&ラブル(グレイッシュブルー))

サイズ:5サイズ(80、90、100、110、120)

1枚で重ね着風のコーデができる「ベストレイヤード風プリント半袖Tシャツ」

アクティブなシーンにもぴったりな半袖Tシャツに、「パウ・パトロール」の仲間たちがプリントされています。

カラーは2色展開で、「スカイ」「エベレスト」「リバティ」が描かれたラベンダーカラーのデザインはかわいらしい印象。

「チェイス」「マーシャル」「ラブル」が描かれたグレイッシュブルーのデザインは、活動的な子犬たちがポイントです☆

パウ・パトロール 腹巻付き長袖パジャマ

価格:各3,490円(税込)

カラー:2色(マーシャル&スカイ&ラブル(ベージュ系)、チェイス&マーシャル&ラブル(ネイビー系))

サイズ:5サイズ(80、90、100、110、120)

ボトムのお腹回りに腹巻きをセットした長袖パジャマ。

寝ている間に、お腹が冷えるのを防いでくれます!

カラーはベージュ系とネイビー系の2種類を展開。

「マーシャル」や「スカイ」「チェイス」など、人気キャラクターのデザインを寝るときも楽しめます。

トップスはシンプルなイラストをあしらい、ボトムは総柄デザインです☆

パウ・パトロール 長袖パジャマ(大人用)

価格:各4,490円(税込)

カラー:2色(マーシャル&スカイ&ラブル(ベージュ系)、チェイス&マーシャル&ラブル(ネイビー系))

サイズ:3サイズ(S、M、L)

長袖パジャマは大人用のサイズも用意。

親子で『パウ・パトロール』のパジャマを着て、リンクコーデを楽しめます。

カラーはベージュ系とネイビー系の2色展開。

大人も着やすい、シンプルなデザインがポイントです!

パウ・パトロール 腹巻付き半袖パジャマ

価格:各2,990円(税込)

カラー:2色(スカイ&エベレスト&リバティ(ピンク系)、チェイス&マーシャル&ラブル(サックス系))

サイズ:5サイズ(80、90、100、110、120)

腹巻きがセットになったパジャマは、半袖タイプもラインナップ。

暑いシーズンも『パウ・パトロール』デザインのパジャマで眠れます。

「スカイ」「エベレスト」「リバティ」デザインのパジャマは、ピンク系のカラー。

「チェイス」「マーシャル」「ラブル」デザインのパジャマは、ブルー系のカラーです☆

トップスの袖部分やボトムには、総柄プリントが使用されています。

子どもたちが大好きなキャラクターデザインを大人も楽しめる、ベルメゾンと『パウ・パトロール』の初コラボレーション。

『パウ・パトロール』コラボウェアは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©2025 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved. ©︎ 2025 Viacom.

