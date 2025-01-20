¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¿²¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖSmaFloat¡×¤¬½ªÎ»´Ö¶á
2024Ç¯9·î26Æü¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤éÌë¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬ÊÒ»þ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤É¬¼ûÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»È¤¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿²¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤Ã¤«¤ê´é¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¶¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¼åÅÀ¤À¤é¤±¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¡¢¤è¤ê´°àú¤ÊÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÈÎÇäÃæ¡£
¡ÖSmaFloat¡×¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë´ÊÃ±ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë2WAYÀßÃÖÊý¼°¤È¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î³èÌö¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡ÖSmaFloat¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿¶õµÛÈ×¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ö»þ¤ËµÛÃå
¡ÖSmaFloat¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½À¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡£¤Þ¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë2WAYÊý¼°¤¬²è´üÅª¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ó¥Á¥ì¥Ð¡¼¼°¡×¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿²¤³¤í¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¼°¡×¤ÇÄ¾ÃÖ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤ººî¶È¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈÆÍÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖSmaFloat¡×¤ËÅëºÜ¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿¿¶õµÛÈ×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ö»þ¤ËµÛÃå¤·¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ»È¤¦ÉÑÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£°ìÊý¥¯¥ê¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ°²è¤ò´Ñ¤ëºÝ¤Ë¤â°ÂÄê´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë°ìÂæ¤Ç²¿Ìò¤â¤³¤Ê¤¹¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¢¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡£¡ÖSmaFloat¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Ç¤ªË¾¤ß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÀßÃÖ
¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹â¹ÅÅÙ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶âÀ½¥¢¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»È¤¦ËÜ³Êµ¡ºà¤Î¤è¤¦¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤¬¡ÖSmaFloat¡×ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢°·¤¤¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¡£6¤Ä¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Ï¡¢¤ªË¾¤ß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò½Ö»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊÝ»ýÎÏ¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢²èÌÌ¤¬¥Ö¥ì¤¿¤êÍî²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¿®Íê´¶¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²÷Å¬À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼ýÇ¼
¤À¤é¤·¤Ê¤¯»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î´ÉÍý¤âËâË¡¤Î¥¢¡¼¥à¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡£¥¢¡¼¥à¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖSmaFloat¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¹»þ´Ö¼ê¤Ë»ý¤Ä°½¬´·¤È¤Ï¤ª¤µ¤é¤Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ïºî¶ÈÃæ¤ËÊÒ¼ê¤¬ºÉ¤¬¤ë¤³¤È¤â¡¢¼ê¼ó¤¬½Å¤µ¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤È¤Îµ÷Î¥¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤â·Ú¸º¡£¤Ä¤¤´é¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û»È¤¤¤â²þÁ±¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖSmaFloat¡×¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Image: TY_FairyRing
Source: CoStory