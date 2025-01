ONE OK ROCK¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¼çÂê²Î¡ÖPuppets Can¡ìt Control You¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥êー¥¹

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ONE OK ROCKニューアルバム『DETOX』全トラックリスト&初回限定盤DVD収録楽曲解禁!

ONE OK ROCKが、2月21日にリリースするニューアルバム『DETOX』から、第2弾先行シングルとして「Puppets Can’t Control You」を1月19日にサプライズリリースした。

1月19日に放送されたTBS系 日曜劇場『御上先生』初回放送のエンドクレジット映像とともにONE OK ROCKの新曲が流れ、直後に同ドラマの主題歌情報が解禁、楽曲もリリースされた。

また、2月21日にリリースするニューアルバム『DETOX』の全トラックリスト、初回限定盤のDVDに収録される楽曲も解禁。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Puppets Can’t Control You」

2025.02.21 ON SALE

ALBUM『DETOX』

<CD収録内容>

1. NASTY

2. Dystopia* (日本テレビ系『news zero』エンディングテーマ)

3. Tropical Therapy

4. Delusion:All (映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌)

5. Party’s Over

6. Puppets Can’t Control You* (TBS系 日曜劇場「御上先生」主題歌)

7. Tiny Pieces

8. This Can’t Be Us

9. +Matter (アサヒスーパードライ CMソング)

10. C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO

11. The Pilot