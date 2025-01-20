ONE OK ROCK¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¼çÂê²Î¡ÖPuppets Can¡ìt Control You¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥êー¥¹

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2025.01.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖPuppets Can¡Çt Control You¡×
2025.02.21 ON SALE
ALBUM¡ØDETOX¡Ù
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1. NASTY
2. Dystopia* ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ønews zero¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ë
3. Tropical Therapy
4. Delusion:All ¡Ê±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
5. Party¡Çs Over
6. Puppets Can¡Çt Control You* ¡ÊTBS·Ï ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¼çÂê²Î¡Ë
7. Tiny Pieces
8. This Can¡Çt Be Us
9. +Matter ¡Ê¥¢¥µ¥Ò¥¹ー¥Ñー¥É¥é¥¤ CM¥½¥ó¥°¡Ë
10. C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO
11. The Pilot