¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¶¶ËÜÀ±ºÈ¤¬¶Ã°Û¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ÇÀµÊá¼êÀïÀþ¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¡¡¡Ö¿ÀµÜ¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¡ª
2025Ç¯¤ÎÃíÌÜÁª¼ê ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¶¶ËÜÀ±ºÈ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤ò»É·ã¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÂÔ¤¿¤ì¡¢¶¶ËÜÀ±ºÈ¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÆó·³¤Ç103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.260¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¡¢£¸ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁöÎÝ¤Ç¤â¡Ø¥³¥¤¥Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î±ÑÍº¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë£³Ç¯ÌÜÊá¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂç¤¤¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿£±Ç¯ÌÜ¡Û
¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢°ì·³ÄêÃå¤òÁÀ¤¦¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¶¶ËÜÀ±ºÈ¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¶¶ËÜ¤Ï2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢°éÀ®£±°Ì¤ÇÃæ±û³Ø±¡Âç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥àÁö¤Ê¤É¤Î·×Â¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥È¥Ã¥×¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°áÀîÆÆ»ËÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÏÅö»þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤â£±³ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤äÀìÌçÅª¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤à¤Ê¤«¡¢°áÀî¥³¡¼¥Á¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î½¤Àµ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥É¤äÇÛµå¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢ÊÙ¶¯¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤ÏËèÆü¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿µÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï£µ³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢°ì·³¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾·½¸¡£¸ÅÅÄÆØÌéÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÎý½¬¡£ÀµÊá¼ê¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç½É¼Ë¤Ëµ¢¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âËèÆü¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î´ü´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Û¤ÉÇ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°»þ¤ÎÂ¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¾åÂÎ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇMVP¡Û
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È£µ·î24Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö023¡×¤«¤é¡Ö93¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢°ì·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£··î20Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦É±Ï©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±25Æü¤Ë¤Ï°ì·³¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Îý½¬¸å¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ÍÅÄ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï°ì·³¤ÎÎý½¬¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆó·³¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÆó·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì·³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë°ì·³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ØËþ°÷¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¼«ÂÎ¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ìÈÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×