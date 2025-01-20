Ë¬ÊÆ¤ÎÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤È¥Ð¥ó¥¹»á¤¬²ñÃÌ¡¡ËÇ°×¤ä¹çÀ®ËãÌô¤Ê¤É¶¨µÄ
¡¡Ë¬ÊÆÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤Î´ÚÀµ¡Ê¥Ï¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¡¦¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤È¥Ð¥ó¥¹¼¡´üÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤¬19Æü¡¢²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú»á¤Ï20Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¤È¥Ð¥ó¥¹»á¤È´Ú»á¤Ï¡¢ËÇ°×ÌäÂê¤äÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÎ®Æþ¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£Î¾»á¤¬°®¼ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ïº£²ó¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÛÎã¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¡¢´Ú»á¤ò½¬»á¤Î¡ÖÆÃÊÌÂåÉ½¡×¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁªµóÀï¤ÇÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë60%¤Î¹â´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¸øÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¬»á¤é¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£