ÊÆÃæ¤Ë·ÐºÑ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à²óÈò¤È¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡á±ÑÃæ¶äÁíºÛ
[¥í¥ó¥É¥ó £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡Ê£Â£Ï£Å¡¢±ÑÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼ÁíºÛ¤Ï£±£·Æü¡¢ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Ë·ÐºÑ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÄÉµá¤òÈò¤±¡¢À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ù¥¤¥ê¡¼»á¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê²¸·Ã¤¬Éý¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¹ñºÝ¶¨Ä´¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹Í¤¨¤¬¤³¤ì¤Û¤É°Û¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¤¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¸øÊ¿¤Ê·ë²Ì¤äÉÔ°ÂÄê¤Î¸½¼ÂÅª¡¦Ç§¼±¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¨Ä´¹ÔÆ°¤¬¤è¤êº¤Æñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Ë¤¯¤¤À¤³¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¡¢ËÇ°×´ØÀÇ¤äÊä½õ¶â¤Ê¤É¤Î°ìÊýÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥Ù¥¤¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤Ï£²£°£°£·¨¡£°£¸Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂºÝ¤Î´íµ¡¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤â¼çÄ¥¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤ëÁ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¤³¦Åª²ò·èºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£