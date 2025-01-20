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¢¥BLVCKPHOENIX
¢¥hiyomusica, usamimi
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¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§LIVEHOUSE ANIMA
»þ´Ö¡§OPEN 17:30/START 18:00
ÎÁ¶â¡§Á°Çä \3,500 / ÅöÆü¡ï4,000 ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Opening act¡§hiyomusica, usamimi
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2025Ç¯2·î7Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§Spotify O-nest
»þ´Ö¡§OPEN 18:30/START 19:00
ÎÁ¶â¡§Á°Çä \3,500 / ÅöÆü¡ï4,000 ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Guest act¡§BLVCKPHOENIX
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https://eplus.jp/sf/detail/3626660001
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