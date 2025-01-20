ÊÆ ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ÐºÑ²óÉü¤Ë´üÂÔ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤ò20Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î²óÉü¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥µ¥ì¥à»ÔÌ±
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¯ºö¤Ï·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³°¸ò´Ø·¸¤â·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú´ÑÅª¤À¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÃæÅìÁ´ÂÎ¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò»ä¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·µ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤Á°¤«¤é¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°¸ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À·ÐºÑ¤Î²óÉü¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï2023Ç¯10·î¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÀïÈñ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤è¤Ã¤ÆºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ê¤É»ÔÌ±À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥µ¥ì¥à»ÔÌ±
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¯ºö¤Ï·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³°¸ò´Ø·¸¤â·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú´ÑÅª¤À¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÃæÅìÁ´ÂÎ¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò»ä¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·µ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤Á°¤«¤é¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°¸ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À·ÐºÑ¤Î²óÉü¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï2023Ç¯10·î¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÀïÈñ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤è¤Ã¤ÆºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ê¤É»ÔÌ±À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£