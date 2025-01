ESETは1月16日(現地時間)、「Under the cloak of UEFI Secure Boot: Introducing CVE-2024-7344」において、署名されUEFI(Unified Extensible Firmware Interface:たユニファイド・エクステンシブル・ファームウェア・インタフェース)アプリケーションからUEFIセキュアブートをバイパスできる脆弱性を発見したとして、注意を呼び掛けたUnder the cloak of UEFI Secure Boot: Introducing CVE-2024-7344