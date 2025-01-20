¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Åà»à¡Ä!?¡×¼Â²È¤ÎÄí¤ÇÍ·¤Ð¤»¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤¢¤ï¤ä¤ÎÂç»´»ö¤È¤Ï¡¿µÁ¼Â²È¡¦²ÈÂ²¿Íµ¤µ»öBEST
¡¡½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖµÁ¼Â²È¡¦²ÈÂ²¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2019Ç¯1·î26Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡Åìµþ¤Î¤è¤¦¤ËÅß¾ì¤Ç¤âÀã¤¬¤¢¤Þ¤ê¹ß¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÌÌ¶äÀ¤³¦¤ÎÀã·Ê¿§¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬Ìö¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ËÀã¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀã¹ñ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡»Ò¶¡¤ËÀã¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¡Ë¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢É×¤È5ºÐ¤È4ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¡£Åß¾ì¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¡¢Àã¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¤Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼ç¿Í¤â»ä¤âÄ¹¤á¤ÎµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÏÀã¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£²È¤ÎÁ°¤ÇÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¥½¥ê¤Ç³ê¤ë¤Ê¤ÉËèÆüÀãÍ·¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¼Â²È¶á¤¯¤Ë½»¤à·»É×ÉØ¤¬»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬É×ÉØ2¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ËÍê¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿ÈÆâ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤¤´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¼Â²È¤ÇÉ×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÈÃë´Ö¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ò¥Þ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¼Â²È¤ÎÁ°¤ÇÀãÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤ª³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿»Ò¶¡¤ò¾¡¼ê¤ËÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¢¡³°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á
¡Ö²È¤ÎÁ°¤ÏÅÄ¼Ë¤ÎÇÀÆ»¤Ç¼Ö¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µ¢¾Ê¸å¤â2¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï20Ê¬¤â¤·¤¿¤é²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬30Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ø»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À³°¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤·¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³°¤Ï¿áÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¿ì¤¤¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÀÃ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÄí¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬2¿Í¤È¤âÀã¤À¤Þ¤ê¤Ë¹ø¤«¤é²¼¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ì¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Â©»Ò2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¡£ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·Àã¤Î¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤Ç¤¢¤ë·Ã»Ò¤µ¤ó¤âÂ¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¡Àã¤À¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤ò²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏ¤Çµß½Ð¡ª
¡ÖºÇ½é¤Ë²¼¤Î»Ò¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀã¤À¤Þ¤ê¤«¤é°ú¤È´¤¡¢Â³¤¤¤Æ¾å¤Î»Ò¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¾®ÊÁ¤ÇÎÏ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÏÉ¬»à¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Å¤¿¤¤¤È¤«¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤¹¤°¤Ë²È¤ÎÃæ¤ËÏ¢¤ìÌá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¤¦¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¡£Îä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤è¤¦¤È¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¥³¥³¥¢¤ò°û¤Þ¤»¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²óÉü¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿É÷¼Ù¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼Àã¤À¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¤Î»Ò¤Ï¡ÖÀã¤Î¾å¤ËÈô¤ó¤À¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢½üÀã¤·¤¿¤â¤Î¤òÄí¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë´ó¤»¤Æ¾®¤µ¤Ê»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤Î¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÄí¤ÇÅà»à¤È¤«¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¢¾ÊÀè¤À¤È»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¤Ä¤¤µ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¿¤À¤ê¤¨¤³¡ä
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡Åìµþ¤Î¤è¤¦¤ËÅß¾ì¤Ç¤âÀã¤¬¤¢¤Þ¤ê¹ß¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÌÌ¶äÀ¤³¦¤ÎÀã·Ê¿§¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬Ìö¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ËÀã¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀã¹ñ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¡Ë¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢É×¤È5ºÐ¤È4ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¡£Åß¾ì¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¡¢Àã¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¤Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼ç¿Í¤â»ä¤âÄ¹¤á¤ÎµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÏÀã¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£²È¤ÎÁ°¤ÇÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¥½¥ê¤Ç³ê¤ë¤Ê¤ÉËèÆüÀãÍ·¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¼Â²È¶á¤¯¤Ë½»¤à·»É×ÉØ¤¬»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬É×ÉØ2¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ËÍê¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿ÈÆâ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤¤´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¼Â²È¤ÇÉ×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÈÃë´Ö¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ò¥Þ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¼Â²È¤ÎÁ°¤ÇÀãÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤ª³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿»Ò¶¡¤ò¾¡¼ê¤ËÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¢¡³°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á
¡Ö²È¤ÎÁ°¤ÏÅÄ¼Ë¤ÎÇÀÆ»¤Ç¼Ö¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µ¢¾Ê¸å¤â2¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï20Ê¬¤â¤·¤¿¤é²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬30Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ø»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À³°¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤·¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³°¤Ï¿áÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¿ì¤¤¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÀÃ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÄí¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬2¿Í¤È¤âÀã¤À¤Þ¤ê¤Ë¹ø¤«¤é²¼¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ì¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Â©»Ò2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¡£ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·Àã¤Î¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤Ç¤¢¤ë·Ã»Ò¤µ¤ó¤âÂ¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¡Àã¤À¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤ò²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏ¤Çµß½Ð¡ª
¡ÖºÇ½é¤Ë²¼¤Î»Ò¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀã¤À¤Þ¤ê¤«¤é°ú¤È´¤¡¢Â³¤¤¤Æ¾å¤Î»Ò¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¾®ÊÁ¤ÇÎÏ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÏÉ¬»à¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Å¤¿¤¤¤È¤«¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤¹¤°¤Ë²È¤ÎÃæ¤ËÏ¢¤ìÌá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¤¦¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¡£Îä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤è¤¦¤È¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¥³¥³¥¢¤ò°û¤Þ¤»¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²óÉü¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿É÷¼Ù¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼Àã¤À¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¤Î»Ò¤Ï¡ÖÀã¤Î¾å¤ËÈô¤ó¤À¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢½üÀã¤·¤¿¤â¤Î¤òÄí¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë´ó¤»¤Æ¾®¤µ¤Ê»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤Î¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÄí¤ÇÅà»à¤È¤«¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¢¾ÊÀè¤À¤È»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¤Ä¤¤µ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¿¤À¤ê¤¨¤³¡ä
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£