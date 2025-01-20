旧正月連休 ソウルの４大王宮など無料開放＝「歳画」贈呈も
【ソウル聯合ニュース】韓国国家遺産庁の宮陵遺跡本部は２０日、旧正月連休（２５〜３０日）の６日間にソウルにある朝鮮王朝時代の４大王宮（景福宮、昌徳宮、徳寿宮、昌慶宮）と宗廟、朝鮮王陵を無料開放すると発表した。
昌徳宮の庭園「後苑」以外は無料で観覧できる。通常は予約制の宗廟も連休期間中は予約不要で自由に観覧できる。連休明け３１日は景福宮などの４大王宮と宗廟、朝鮮王陵がいずれも休館する。
宮陵遺跡本部は国家遺産振興院とともに２８〜３０日に景福宮の興礼門広場で、病気や災いをはらい福を呼び込むという「歳画」を配布する。歳画はかつて朝鮮王朝時代に新年を迎えて王が臣下に授けたもので、今年はネコの民画で知られる画家のソン・ユヨン氏が手がけた。
王宮の門を守る武官「守門将」が交代する様子を再現した交代儀式（午前１０時と午後２時から）終了後に受け取れる。１回１０００部、合計６０００部を贈呈する。
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
昌徳宮の庭園「後苑」以外は無料で観覧できる。通常は予約制の宗廟も連休期間中は予約不要で自由に観覧できる。連休明け３１日は景福宮などの４大王宮と宗廟、朝鮮王陵がいずれも休館する。
王宮の門を守る武官「守門将」が交代する様子を再現した交代儀式（午前１０時と午後２時から）終了後に受け取れる。１回１０００部、合計６０００部を贈呈する。
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