TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦ÊÆÂô»Ô¤Ç¡¢¥³ー¥¹³°¤ò³ê¤Ã¤¿¥¹¥­ー¥äー¤¬ÁøÆñ¤·¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢ÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Ë§²ìÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê£´£²¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ­¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢ÊÆÂô»Ô¤ÎÅ·¸µÂæ¥¹¥­ー¾ì¤Ç¥¹¥­ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³ー¥¹¤«¤é³°¤ì¤Æ³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸á¸å£²»þÈ¾¤´¤í¤ËÃËÀ­¤Ï¼«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢µß½õ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¸á¸å£·»þÁ°¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬ÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡¢µß½õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÃËÀ­¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢Å·¸µÂæ¹â¸¶±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë¤ª¤è¤½£·£°£°¥áー¥È¥ë¤Î»³Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬¡¢ÃËÀ­¤¬¥³ー¥¹³°¤ò³ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤ò´Þ¤á»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£