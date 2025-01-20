¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¡¢ÂàÇ¤¸å¤â¸øÅª³èÆ°Â³¤±¤ë°Õ¸þ¡¡¡ÖÁ´¤¯Èè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Trevor Hunnicutt
[¥Î¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¡ÊÊÆ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë £±£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÂàÇ¤Á°Æü¤Î£±£¹Æü¡¢º£¸å¤â¸øÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤Î´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¹âÎð¤ò½ä¤ë·üÇ°¤Ê¤É¤«¤éºòÇ¯²Æ¤ËºÆÁª¤òÃÇÇ°¤·¤ÆÂçÅýÎÎÁª¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÆüË¬¤ì¤¿ÆîÉô¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥Î¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¤Î¶µ²ñ¤Ç¡Ö»ä¤ÏÁ´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹õ¿Í¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¶µ²ñ¤Î»²Îó¼Ô¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢Ì±¼çÅÞ°÷¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤ä¿Í¼ïÊ¿Åù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤ß¤Ê¤¹¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·è¤·¤Æ´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬ÂàÇ¤¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤ÎÍ½È÷Áª¤ÇºÇ½é¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÅöÁª¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤ÃÏ¤À¤«¤é¤À¡£
Åö»þ¼«¿È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±½£Áª½Ð¤Î¥¸¥à¡¦¥¯¥é¥¤¥Ð¡¼¥ó²¼±¡µÄ°÷¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½ªÆü¤ò²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£