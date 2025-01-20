¼«±ÒÂâ¤Î¡ÖµðÄ»¡×¤¬´ãÁ°¤Ë¡ª ÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¤Ç¼Â»Ü¤Î¡È·ã¥ì¥¢¸÷·Ê¡É Æ°²è¤Ç¸ø³«
ÀïÁ°¤Ï¡¢µì³¤·³¤Î¿å¾åµ¡´ðÃÏ¤¬¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼ÈüÇÊ¸Ð¤ËÈôÍè¡©
¡¡¼«±ÒÂâ¼¢²ìÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¤¬2025Ç¯1·î15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿US-2µßÆñÈô¹ÔÄú¤ÎÆ°²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤Ë¹ß¤ê¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎUS-2µßÆñÈô¹ÔÄú¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâÉñÄáÃÏÊýÂâ¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Á°Æü¤Î14Æü¤ËÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¤Ç¤¢¤ëÈüÇÊ¸Ð¤Ë¹ß¤ê¤¿US-2¤ò´Ö¶á¤ÇÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ú¥é¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ò¿Ê¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢US-2¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤Ë¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÃæÉôÊýÌÌÂâ¤¬¼çºÅ¤·¤¿ºÒ³²ÂÐ±þ·±Îý¡ÖÆî³¤¥ì¥¹¥¥å¡¼2024¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆî³¤¥ì¥¹¥¥å¡¼2024¡×¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¹â³ÎÎ¨¤Çµ¯¤³¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¼ÂÆ°·±Îý¤Ç¡¢US-2¤Ï¸ÐÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÍ×µß½õ¼Ô¤òÈÂÁ÷¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¡¢94¼°¿åºÝÃÏÍëÉßÀßÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Æ°å»Õ¤ä°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ò¿å¾åÍ¢Á÷¤¹¤ë·±Îý¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè½ª·ë¤Þ¤Ç¤Ï¸©Ä£¤Î¤¢¤ëÂçÄÅ»Ô¤ËµìÆüËÜ³¤·³ÂçÄÅ³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î´ðÃÏ¡Ê¸½¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÂçÄÅÃóÆÖÃÏ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¿å¾åµ¡¤ÎÈô¹ÔÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£