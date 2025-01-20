¡ãÁÂ±ó¤ÎµÁÊì¡ä¡ÖÂ¹¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¥Ï¥º¤¬¡Ä¡¡¤Ê¤ó¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥ê¥ó¥«¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Éã¤«¤éÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬¤¤Æ¡¢²¿»ö¤«¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤É¤¦¤ä¤éÆþ±¡Ãæ¤ÎÁÄÊì¤ÎÉÂ¾õ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÁÄÊì¤ÈÊì¤ÏÀÎ¤«¤éÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÁÄÊì¤ÏÄ¹Ç¯ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äï¤Î¥È¥¦¥Þ¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÁÄÊì¤ÎÆþ±¡Àè¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¢¡£¥ê¥ó¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¥È¥¦¥Þ¤¯¤ó¡ª¡©¡×
¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¤Ê¤«¤Ë´ò¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³«¤±¤ë¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
»ä¤Ï¡¢ÁÄÊì¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈù¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éÁÄÊì¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹ÁÄÊì¡£¡Öº£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È»ä¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤ÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤¼¤«»ä¤È¤Ï²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤º¡¢ÌÜ¤â¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÄï¤Ë¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¢¤ì¡Ä¡Ä¡©¡¡¤¢¤ì¤ì¡Ä¡Ä¡©¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢»ä¡Ä¡Ä¡Ë
»ä¤ÈÄï¤ÏÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÁÄÊì¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ø¤ÈÉë¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢Íè¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë±þÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÊì¡£
¤·¤«¤·¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¤Ê¤¼¤À¤«ÁÄÊì¤ÎÉ½¾ð¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»ä¤òÌµ»ë¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï²¿¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡
¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¢¡£¥ê¥ó¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¥È¥¦¥Þ¤¯¤ó¡ª¡©¡×
¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¤Ê¤«¤Ë´ò¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³«¤±¤ë¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
»ä¤Ï¡¢ÁÄÊì¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈù¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éÁÄÊì¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹ÁÄÊì¡£¡Öº£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È»ä¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤ÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤¼¤«»ä¤È¤Ï²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤º¡¢ÌÜ¤â¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÄï¤Ë¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¢¤ì¡Ä¡Ä¡©¡¡¤¢¤ì¤ì¡Ä¡Ä¡©¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢»ä¡Ä¡Ä¡Ë
»ä¤ÈÄï¤ÏÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÁÄÊì¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ø¤ÈÉë¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢Íè¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë±þÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÊì¡£
¤·¤«¤·¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¤Ê¤¼¤À¤«ÁÄÊì¤ÎÉ½¾ð¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»ä¤òÌµ»ë¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï²¿¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡