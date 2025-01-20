ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢¿®±Û²½¤äÂè°ì»°¶¦¤¬¹â¤¤
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢¿®±Û²½¤äÂè°ì»°¶¦¤¬¹â¤¤
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2826¡Ê+38.0¡¡+1.36%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1471¡Ê+11¡¡+0.75%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡1883¡Ê+15.5¡¡+0.83%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡3970¡Ê+64¡¡+1.64%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡3827¡Ê+47¡¡+1.24%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡5294¡Ê+57¡¡+1.09%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡151¡Ê+0.2¡¡+0.13%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡4820¡Ê+2¡¡+0.04%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡192¡Ê+0.5¡¡+0.26%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7200¡Ê+96¡¡+1.35%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2468¡Ê+13.5¡¡+0.55%¡Ë
»°°æÊª¡¡3045¡Ê+43¡¡+1.43%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4039¡Ê+1¡¡+0.02%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡4184¡Ê+103¡¡+2.52%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5220¡Ê+134¡¡+2.63%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3738¡Ê+41¡¡+1.11%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3226¡Ê+12¡¡+0.37%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2559¡Ê+15¡¡+0.59%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡18553¡Ê+143¡¡+0.78%¡Ë
»°É©½Å¡¡2094¡Ê+19.5¡¡+0.94%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2370¡Ê+16.5¡¡+0.70%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡27074¡Ê+419¡¡+1.57%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡20754¡Ê+234¡¡+1.14%¡Ë
£Ê£Ô¡¡3867¡Ê+1¡¡+0.03%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2472¡Ê+9¡¡+0.37%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡48484¡Ê+424¡¡+0.88%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡10644¡Ê+74¡¡+0.70%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡9259¡Ê+78¡¡+0.85%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡9228¡Ê+148¡¡+1.63%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡66192¡Ê-88¡¡-0.13%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2826¡Ê+38.0¡¡+1.36%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1471¡Ê+11¡¡+0.75%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡1883¡Ê+15.5¡¡+0.83%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡3970¡Ê+64¡¡+1.64%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡3827¡Ê+47¡¡+1.24%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡5294¡Ê+57¡¡+1.09%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡151¡Ê+0.2¡¡+0.13%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡4820¡Ê+2¡¡+0.04%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡192¡Ê+0.5¡¡+0.26%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7200¡Ê+96¡¡+1.35%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2468¡Ê+13.5¡¡+0.55%¡Ë
»°°æÊª¡¡3045¡Ê+43¡¡+1.43%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4039¡Ê+1¡¡+0.02%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡4184¡Ê+103¡¡+2.52%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5220¡Ê+134¡¡+2.63%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3738¡Ê+41¡¡+1.11%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3226¡Ê+12¡¡+0.37%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2559¡Ê+15¡¡+0.59%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡18553¡Ê+143¡¡+0.78%¡Ë
»°É©½Å¡¡2094¡Ê+19.5¡¡+0.94%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2370¡Ê+16.5¡¡+0.70%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡27074¡Ê+419¡¡+1.57%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡20754¡Ê+234¡¡+1.14%¡Ë
£Ê£Ô¡¡3867¡Ê+1¡¡+0.03%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2472¡Ê+9¡¡+0.37%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡48484¡Ê+424¡¡+0.88%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡10644¡Ê+74¡¡+0.70%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡9259¡Ê+78¡¡+0.85%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡9228¡Ê+148¡¡+1.63%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡66192¡Ê-88¡¡-0.13%¡Ë