¡ÈÌîµå¤ÇÍ·¤Ö¡É¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦Äó¶¡¤¹¤ë¤«¡¡Âç³Ø¡õ¹â¹»¤ÎÌ¾¾¤¬Ç®¥È¡¼¥¯¡Ä¿ÀÆàÀî³ØÆ¸Ìîµå»ØÆ³¼Ô¥»¥ß¥Ê¡¼
¡¡Ìîµå¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÖÂè£¶²ó¿ÀÆàÀî³ØÆ¸Ìîµå»ØÆ³¼Ô¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î²£ÉÍ»ÔÀ¾¸ø²ñÆ²¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸µÌÀÂç´ÆÆÄ¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿Á±ÇÈÃ£Ìé»á¤È¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¤ò£²£°£°£¹Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿¿åÃ«Å¯Ìé´ÆÆÄ¤¬¹Ö»ÕÌò¤ÇÅÐÃÅ¡£¸µ¶Í°þ³Ø±à´ÆÆÄ¤ÎÂçÀîÏÂÀµ»á¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¡¢¡Ö³ØÆ¸Ìîµå¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¡¢Ìîµå¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ±ÇÈ»á¤¬¡Ö¡ÈÍ·¤Ó¤¬Ìîµå¡É¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿åÃ«´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤ÏÌîµåÌ¡²è¤Î¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡£¡Ø¥É¥«¥Ù¥ó¡Ù¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¡£¡Ø½¬¤¦¤è¤ê´·¤ì¤è¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿åÃ«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÈÍ·¤Ó¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¡Ø¤Ç¤¤ë´î¤Ó¡Ù¡Ø¤ä¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÌîµå¤ÇÍ·¤Ö¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃË½÷º®¹ç£µ¿ÍÀ©¤Î¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡Ö£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì£µ¡×¡Ê£Â£µ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£Æ»¶ñÂå¤â¤«¤«¤é¤º¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦£¸£°¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤ËÅìµþ¡¦Î©Àî»ÔÆâ¤Î¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¡Âè£²²ó£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì£µÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Î¥æ¡¼¥¹¤ÎÉô¤Ç¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö¹âÌîÏ¢¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌîµåÉô°÷¤âÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¿åÃ«´ÆÆÄ¡£Ìîµå¶¥µ»¿Í¸ý¸º¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö£Â£µ¡×¤¬ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡ØÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ù¡ØÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ±ÇÈ»á¡£¿åÃ«´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ø¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤È¡Ø¾¡¤Ä¤³¤È¡Ù¤Ï±¦Â¤Èº¸Â¡£ÍøÂ¾¤Î¿´¡Ä¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ìîµå³¦¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë