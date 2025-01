SNS総フォロワー数が200万を超える人気アーティスト・澤村光彩(きらり)が19日、東京・未来型ライブ劇場 harevutai にて2ndライブ『Screen Destruction』を開催した。前回公演から倍増したキャパシティにもかかわらず、チケットは即完売。ライブの様子は配信でも届けられ、多くのファンが視聴した。 ライブタイトル『Screen Destruction』には、澤村さん自身が語った

ログインして続きを読む

The post 澤村光彩、2ndライブでステージへの想い語る「きっとみなさんがいないと叶えられないことばかり」 first appeared on GirlsNews.