¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¡Û(¥á¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã)

¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ 1-0(Á°È¾1-0)¥½¥·¥¨¥À

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥Ð]¥¦¡¼¥´¡¦¥É¥¥¡¼¥í(26Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥Ð]¥¦¡¼¥´¡¦¥É¥¥¡¼¥í(87Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é(90Ê¬+4)¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¡¦¥Õ¥ë¥­¥¨(90Ê¬+6)

[¥½]¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³(42Ê¬)¡¢¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹(49Ê¬)¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹(89Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(90Ê¬+4)

´Ñ½°:40,791¿Í

¨¦µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¸åÈ¾17Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤â¡Ä¥½¥·¥¨¥À¤ÏºÇ²¼°Ì¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ËÇÔ¤ì¤ë