¥¹¥é¥ó¥×¾õÂÖ¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤òµß¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¤Î¡È¶â¸À¡É¡¡Å·ºÍ¤¬Ëº¤ì¤Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎÎÞ¡ÖËÍ¤Ï¿´ÄìÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¼«¿®¤Ï²¤½£¤ÎÃÏ¤ÇÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡Å·ºÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊÑ¤¨¤¿¶½Ì£¿¼¤¤ÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾Ú¸À¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Ë¦¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¡¢¥»¥ì¥½¥ó¡ÊÂåÉ½¤Î°Õ¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥¦¥¸µ¢´Ô¤âÊÑËÆ¤·¤¿¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤ËÈãÈ½»¦Åþ ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¶á±Æ¤ò¸«¤ë
¡¡2013Ç¯5·î¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë¡ÖËÍ¼«¿È¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë½¾¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ë¡Ö¥Ú¥ì2À¤¡×¤ä¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Î»êÊõ¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿21ºÐ¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤Î´üÂÔ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¼õ¤±¤ë½Å°µ¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢²¤½£¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿13-14¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºÇ½é¤Î15»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¡¢8¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Î6¤«·î¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È°ß¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤âÈ´¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡´Ä¶¤ä¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç°ì¼ï¤Î¥¹¥é¥ó¥×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ëÅ·ºÍ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊOB¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ËÍ¤Ï¿´ÄìÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤À¡£²¿¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¹ó¤¹¤®¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë°ì¿Í¤Ç¤³¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¡ØËÍ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤Èµã¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë²»¤¬¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²¿¤«É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ò¥á¥Ã¥·¤Ïµß¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë14-15¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»°´§¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°ïºà¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¥á¥Ã¥·¤¬¸ÉÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢º£º¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾À¼¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ÎÁÛÁü¤âËÄ¤é¤à¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]