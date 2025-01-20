¡ØMBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹2025¡Ù2ÆüÌÜ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏ¢È¯¡¡¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»²Àï¡ª¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡¦Åì¥ê¥Ù¤¿¤Á¤â
¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹2025¡Ù2ÆüÌÜ¤¬19Æü¡¢¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Î¤Ã¤ÆÃý¤ë¡ª¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¦Åì¥ê¥Ù¡¦¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡ÄÀ¼Í¥½¸·ë¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡³«±éÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë16»þ30Ê¬¡¢MBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¹±Îã¡¢³«±éÁ°¤Î¡ÖÁ°Àâ¥Þ¥Ê¡¼±ÇÁü¡×¤¬Î®¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢2ÆüÌÜ¤Ç¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤«¤éÅìÆ²°ª¡ÊCV¡§ÌÚÂ¼Úå¡Ë¤¬¡¢¡Ú»²²Ã¤Î¿´ÆÀ¡Û¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¼ø¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î»öÁ°½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ºîÃæ¤ÇÅìÆ²¤¬¿´¿ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¹âÅÄ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡È¤¿¤ó¤¿¤«¤¿¡¼¤ó¡É¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅìÆ²¤¬²ñ¾ì¤òÀú¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÇú¾Ð¤È¶¦¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£³«±éÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÈÌ´¤Î¶¥±ã¡É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡MBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¤Î³«±é¤ò¹ð¤²¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°LIVE¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£DAY2¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¾¥ó100¡Á¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿KANA-BOON¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤È¡Ö¥½¥ó¥°¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î²Î¾§¡¦±éÁÕ¤Ë´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇµÒÀÊ¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡DAY2¤ÎºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡£½Ð±é¤¬»öÁ°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Í´¼ù¡Ê²Ö³ÀÉðÆ»Ìò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡À¾¾¡Ìé¡ÊÎ¶µÜ»û·øÌò¡Ë¡¢¼íÌîæÆ¡Ê¾¾ÌîÀéÅßÌò¡Ë¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡Êµ©ºéÅ´ÂÀÌò¡Ë¤é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¤Â³¤±¤ë¥¿¥±¥ß¥Á¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÇ®±é¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë´ÑµÒ¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï2022Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡£Season2¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿yama¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öslash¡×¤Î²Î¾§¤«¤éËÜ¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼Ìò¡Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Lynn¡Ê¥ß¥ª¥ê¥Í¡¦¥ì¥ó¥Ö¥é¥óÌò¡Ë¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡Ê¥°¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥¿¡¼¥¯Ìò¡Ë¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù(¥¨¥é¥ó¡¦¥±¥ì¥¹ ¢¨¶¯²½¿Í»Î4¹æ¡¢¶¯²½¿Í»Î5¹æ¡Ë¡¢¸ÅÀî¿µ¡Ê¥·¥ã¥Ç¥£¥¯¡¦¥¼¥Í¥êÌò¡Ë¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤â¤·ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿À¸Í¤ËÍè¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦if¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿À¸Í¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾ÊÛ¤Î°ã¤¤¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÏÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£À¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÏ¯ÆÉ·à¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤êºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ßÃÅ¤¹¤ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥·¥æ¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Season1¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·¯¤è¡¡µ¤¹â¤¯¤¢¤ì¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢ËÜ¥Ñ¡¼¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2ºîÉÊ¤Î¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¡£±ÇÁü¤Î¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾®ÌîÂçÊå¤¬¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊ¤¬¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÂçÊå¡Ê¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹Ìò¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê¥ê¥ô¥¡¥¤Ìò¡Ë¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡Ê¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥¢¥ë¥ì¥ë¥ÈÌò¡Ë¡¢³áÍµµ®¡Ê¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼Ìò¡Ë¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¿ÍÎà¤Èµð¿Í¤È¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤Àï¤¤¡½¡£Season3¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á»Ë¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Â©¤ò¤Î¤ó¤À¡£ËÜ¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í The Final Season Part 2¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°Ëâ¤Î»Ò¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡£²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ê¥ª¥«¥ë¥ó¡¿¹âÁÒ·òÌò¡Ë¡¢¼ã»³»í²»¡Ê¥â¥â¡¿°½À¥ÅíÌò¡Ë¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢Ìò¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤È¥â¥â¤¬¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¤È¡Èµ´¤´¤Ã¤³¡É¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºÆ±é¡£¡È¥¿¥Þ¡É¤ò¤á¤°¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ª»Ï¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Î¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥Ñ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇMBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿21À¤µª¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×±ÇÁü¡ÈMBS¥¢¥Ë¥á¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡É¤Î±ÇÁü¤¬¡£2001Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊÌ¾¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢2025Ç¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆÍÁ³µÕÎ®¤·¡¢1975Ç¯¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤Ë¤Ï1975Ç¯¡Ø¤Þ¤ó¤¬ÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥° LIVE¤È¤·¤Æ¥¬¥¬¥¬SP¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¤Þ¤ó¤¬ÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤Ë¤ó¤²¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÈäÏª¡£²û¤«¤·¤¯¤â¥í¥Ã¥¯Ä´¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ï°ì¤Ä¤Ë¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£
¡¡¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖMBS¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡ª¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±ÇÁü¤Ë½Ð¸½¡£²ñ¾ì¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÃæ¡¢±ÇÁü¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È5ºîÉÊÌÜ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤Ïº®Íð¡©¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈTV animation ONE PIECE 25th¡É¤Î¥í¥´¡£¤½¤¦¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡Ä¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØONE PIECE¡ÙÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡ª´¿´î¤ÈÇ®¶¸¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤«¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Ìò¡Ë¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê¥È¥é¥Õ¥¡¥ë¥¬¡¼¡¦¥í¡¼Ìò¡Ë¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤òÈäÏª¡£¥ë¥Õ¥£¤Î¡Ö³¤Â±²¦¤Ë¤ª¤ì¤Ï¤Ê¤ë¡ª¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ÎÄ¾¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¡£¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×¤òÀ¸LIVE¤ÇÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ë¥Õ¥£¤ÎÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á ONE PIECE ¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¡×¡ÊÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡ÈÌ´¤Î¶¥±ã¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤ÎMBS¥¢¥Ë¥á¤Î±ã¤â¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£º£°ìÅÙ¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡£³Æ¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±ºÇ¸å¤Î°§»¢¡£¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î°§»¢¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¢´ÑµÒ¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç¡¢¡ÖMBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¡×¤È¥³¡¼¥ë¡£¥¥ã¥Î¥óË¤¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬²ñ¾ì¤òÉñ¤¦Ãæ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î³«ºÅ¤ò´ê¤Ã¤ÆÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤È³åºÓ¤È¤â¤ËMBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹2025 DAY2¤ÎËë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Î¤Ã¤ÆÃý¤ë¡ª¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¦Åì¥ê¥Ù¡¦¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡ÄÀ¼Í¥½¸·ë¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡³«±éÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë16»þ30Ê¬¡¢MBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¹±Îã¡¢³«±éÁ°¤Î¡ÖÁ°Àâ¥Þ¥Ê¡¼±ÇÁü¡×¤¬Î®¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢2ÆüÌÜ¤Ç¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤«¤éÅìÆ²°ª¡ÊCV¡§ÌÚÂ¼Úå¡Ë¤¬¡¢¡Ú»²²Ã¤Î¿´ÆÀ¡Û¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¼ø¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î»öÁ°½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ºîÃæ¤ÇÅìÆ²¤¬¿´¿ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¹âÅÄ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡È¤¿¤ó¤¿¤«¤¿¡¼¤ó¡É¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅìÆ²¤¬²ñ¾ì¤òÀú¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÇú¾Ð¤È¶¦¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£³«±éÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÈÌ´¤Î¶¥±ã¡É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡DAY2¤ÎºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡£½Ð±é¤¬»öÁ°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Í´¼ù¡Ê²Ö³ÀÉðÆ»Ìò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡À¾¾¡Ìé¡ÊÎ¶µÜ»û·øÌò¡Ë¡¢¼íÌîæÆ¡Ê¾¾ÌîÀéÅßÌò¡Ë¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡Êµ©ºéÅ´ÂÀÌò¡Ë¤é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¤Â³¤±¤ë¥¿¥±¥ß¥Á¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÇ®±é¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë´ÑµÒ¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï2022Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡£Season2¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿yama¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öslash¡×¤Î²Î¾§¤«¤éËÜ¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼Ìò¡Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Lynn¡Ê¥ß¥ª¥ê¥Í¡¦¥ì¥ó¥Ö¥é¥óÌò¡Ë¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡Ê¥°¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥¿¡¼¥¯Ìò¡Ë¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù(¥¨¥é¥ó¡¦¥±¥ì¥¹ ¢¨¶¯²½¿Í»Î4¹æ¡¢¶¯²½¿Í»Î5¹æ¡Ë¡¢¸ÅÀî¿µ¡Ê¥·¥ã¥Ç¥£¥¯¡¦¥¼¥Í¥êÌò¡Ë¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤â¤·ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿À¸Í¤ËÍè¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦if¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿À¸Í¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾ÊÛ¤Î°ã¤¤¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÏÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£À¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÏ¯ÆÉ·à¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤êºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ßÃÅ¤¹¤ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥·¥æ¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Season1¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·¯¤è¡¡µ¤¹â¤¯¤¢¤ì¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢ËÜ¥Ñ¡¼¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2ºîÉÊ¤Î¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¡£±ÇÁü¤Î¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾®ÌîÂçÊå¤¬¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊ¤¬¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÂçÊå¡Ê¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹Ìò¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê¥ê¥ô¥¡¥¤Ìò¡Ë¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡Ê¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥¢¥ë¥ì¥ë¥ÈÌò¡Ë¡¢³áÍµµ®¡Ê¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼Ìò¡Ë¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¿ÍÎà¤Èµð¿Í¤È¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤Àï¤¤¡½¡£Season3¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á»Ë¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Â©¤ò¤Î¤ó¤À¡£ËÜ¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í The Final Season Part 2¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°Ëâ¤Î»Ò¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡£²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ê¥ª¥«¥ë¥ó¡¿¹âÁÒ·òÌò¡Ë¡¢¼ã»³»í²»¡Ê¥â¥â¡¿°½À¥ÅíÌò¡Ë¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢Ìò¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤È¥â¥â¤¬¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¤È¡Èµ´¤´¤Ã¤³¡É¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºÆ±é¡£¡È¥¿¥Þ¡É¤ò¤á¤°¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ª»Ï¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Î¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥Ñ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇMBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿21À¤µª¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×±ÇÁü¡ÈMBS¥¢¥Ë¥á¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡É¤Î±ÇÁü¤¬¡£2001Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊÌ¾¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢2025Ç¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆÍÁ³µÕÎ®¤·¡¢1975Ç¯¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤Ë¤Ï1975Ç¯¡Ø¤Þ¤ó¤¬ÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥° LIVE¤È¤·¤Æ¥¬¥¬¥¬SP¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¤Þ¤ó¤¬ÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤Ë¤ó¤²¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÈäÏª¡£²û¤«¤·¤¯¤â¥í¥Ã¥¯Ä´¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ï°ì¤Ä¤Ë¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£
¡¡¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖMBS¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡ª¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±ÇÁü¤Ë½Ð¸½¡£²ñ¾ì¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÃæ¡¢±ÇÁü¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È5ºîÉÊÌÜ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤Ïº®Íð¡©¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈTV animation ONE PIECE 25th¡É¤Î¥í¥´¡£¤½¤¦¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡Ä¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØONE PIECE¡ÙÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡ª´¿´î¤ÈÇ®¶¸¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤«¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Ìò¡Ë¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê¥È¥é¥Õ¥¡¥ë¥¬¡¼¡¦¥í¡¼Ìò¡Ë¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤òÈäÏª¡£¥ë¥Õ¥£¤Î¡Ö³¤Â±²¦¤Ë¤ª¤ì¤Ï¤Ê¤ë¡ª¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ÎÄ¾¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¡£¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×¤òÀ¸LIVE¤ÇÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ë¥Õ¥£¤ÎÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á ONE PIECE ¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¡×¡ÊÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡ÈÌ´¤Î¶¥±ã¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤ÎMBS¥¢¥Ë¥á¤Î±ã¤â¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£º£°ìÅÙ¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡£³Æ¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±ºÇ¸å¤Î°§»¢¡£¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î°§»¢¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¢´ÑµÒ¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç¡¢¡ÖMBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¡×¤È¥³¡¼¥ë¡£¥¥ã¥Î¥óË¤¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬²ñ¾ì¤òÉñ¤¦Ãæ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î³«ºÅ¤ò´ê¤Ã¤ÆÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤È³åºÓ¤È¤â¤ËMBS¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹2025 DAY2¤ÎËë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£