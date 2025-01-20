¡Ô¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¤ò10ÇÜÌÌÇò¤¯ÆÉ¤à¡ª¡ÕÀ¯¸¢Ãæ¿õ¤Ë¡Ö¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¡×¡¢»Ë¾å½é¤ÎÆ±À°¦¼Ô³ÕÎ½¤â¡¡Â¿ÍÍÀ¤¬Æ³¤¯¤Î¤Ï¶¯¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥«¥ª¥¹¤«
¡¡ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡ÖÂÐ³°¶¯¹ÅÇÉ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÂçÅýÎÎ¤ò»Ù¤¨¤ë³ÕÎ½¤â¤Þ¤¿¡È¶¯¹ÅÇÉ¡É¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ò¤Ò¤È³ç¤ê¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿¿¤Î»Ñ¤ò¸«¸í¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Î·ÐÎò¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¸«¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡È²û¤Î¿¼¤µ¡É¤â±®¤¨¤ë¤Î¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¾ï¼±¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÈÄÌ¤Ö¤ì¤ë¡É¥Í¥¿¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾®Àî´²Âç»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤ò10ÇÜÌÌÇò¤¯ÆÉ¤à¡ª¡Ù¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û180¥»¥ó¥ÁÄ¶¤Ë¡¢¤¨¤°¤¤¡É¤¯¤Ó¤ì¡É¡¡¥È¥é¥ó¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÈþ½÷¤À¤é¤±¡¡¾¼·ÃÉ×¿Í¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ë
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡1·î20Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÂçÅýÎÎ¤ØÀµ¼°½¢Ç¤¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤¿¤Á¤Î´é¤Ö¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×Æ±ÍÍ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸ÄÀÅª¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×¤Î»ý¤Ä¡È²á·ã±¦ÇÉ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Î¤«¡¢Èà¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊý¸þ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ï¥Ã¥«¥Ó¡¼¡ÊÃó¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È¡Ë¤ä¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥¯¡Ê¹ñÏ¢Âç»È¡Ë¤é¤Ï¡¢²»¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¿¥«ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥Ã¥«¥Ó¡¼¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥¬¥¶¾ðÀª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·üÇ°¤Ï¼Â¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¶¯¹Å¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤»¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤³¤È¤â¡¢µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³ÕÎ½ÆâÄê¼Ô¤é¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ã¡©¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÉûÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢J¡¦D¡¦¥Ð¥ó¥¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¾å±¡µÄ°÷¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯¸¢¤ÎÍ×¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¹ñÌ³Ä¹´±¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¡ÊÆ±¡Ë¤¬½¢¤¯¡£¤³¤Î2¿Í¤â¥¢¥á¥ê¥«À¯³¦¤Ç¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¡È¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦ÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡Ö¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊÝ¼éÇÉ¡×¤È¤Ï
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÈÊÝ¼éÇÉ¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¸ì¤Ê¤Î¤«¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È°Û¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·ÊÝ¼éÇÉ¤È¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤ä¾åÎ®³¬µé¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿»×ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼é¤È¤Ï¤Þ¤º¡ÖWASP¡Ê¥ï¥¹¥×¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£WASP¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢W¡á¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊÇò¿Í¡Ë¡¢AS¡á¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥µ¥¯¥½¥ó¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹·Ï¡Ë¡¢P¡á¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¿®ÅÌ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤³¤½¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤òÄ¹¤¯·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢²¦ÍÍ¤Î¤¤¤Ê¤¤¶¦ÏÂÀ¯¹ñ²È¤È¤·¤Æ·ú¹ñ¤µ¤ì¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎò»Ë¾å¡¢ºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÂçÅýÎÎ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·üÌ¿¤ËÊÙ¶¯¤·¤ÆÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ËÎå¤ß¡¢Ã¯¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÎÀº¿À¤È¤È¤â¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥á¥¤¥É¥Þ¥ó¡ÊÆÈÎ©ÆÈ¹Ô¤Î¿Í¡Ë¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¡¢ºÇ¤âÂº¤¤¿Í´ÖÀº¿À¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Æ¾ÎÍÈ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤È¤Ï·ë¶É¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤È¤¤¤¦¡ÈÀäÂÐ·¯¼ç¡É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸¢°Ò¤Î²¼¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë½¡¶µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶µ¤¨¤Ï¿Í´Ö¤Î¼«Í³¤ÊÀº¿À¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤Î±¢ËÅÏÀ¤Ë¤â»÷¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼éÁØ¤Î´Ö¤Ë¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡£Çò¿Í»ê¾å¼çµÁÃÄÂÎ¡¦KKK¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¼Â¤Ï¹õ¿Í¤ÎÍÞ°µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¤Ø¤Î¹¶·â¤âÀÎ¤«¤é¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¡È¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·ù°¡É¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤ä¤¬¤ÆÈ¯Â¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÀ¯¸¢¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¹¤È¥ë¥Ó¥ª¤È¤¤¤¦¡¢2¿Í¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥¹¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«½öÅÁ¡Ø¥Ò¥ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¨¥ì¥¸¡¼¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ï¥¹¥³¥Ã¥Ä¡á¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎËÌÅìÉô¤Ë½»¤à¿Í¡¹¡Ë¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥µ¥¯¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÇò¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥á¥ê¥«ËÌÅìÉô¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØWASP¡Ù¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà¤é°Ê³°¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½¤ËÆâÄê¤·¤¿¿Í¡¹¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð»ÊË¡Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ç¥£¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥È¥í¥¸¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤â½ÅÍ×³ÕÎ½¤Ç¤¢¤ëºâÌ³Ä¹´±¤Ë½¢¤¯¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£Èà¤¬¼ÂºÝ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾å½é¤ÎÆ±À°¦¼Ô¡Ê¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡Ë¤ÎºâÌ³Ä¹´±¤È¤Ê¤ë¡£
Â¿ÍÍÀ¤Ï´ï¤ÎÂç¤¤µ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥«¥ª¥¹¤«¡Ä
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¿Í¡¹¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Õ³°¤Ê¡ÈÂ¿ÍÍÀ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤³¤ì¤é³ÕÎ½¥Ý¥¹¥ÈÆâÄê¼Ô¤é¤ÏÊÌ¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¯ºö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁíÏÀ¤Ç¤Ï»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÀ¯¸¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤À¡£¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥×ËÜ¿Í¤â´Þ¤á¡¢Èà¤é¤Ï±¦ÇÉ¤ä¥¿¥«ÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏWASPÅª¤Ê¡ÈÅÁÅýÊÝ¼é¡É¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¿§¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆÃ¤ËÃæÅìÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¿¥«ÇÉÅª»ÑÀª¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð½ÀÆð¡¢°¤¯¸À¤¨¤ÐÆóËçÀåÅª¤Ë¹ñÆâ¤Î¥¤¥¹¥é¥à·Ï°ÜÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁªµóÀïÎ¬¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃæÅìÃ´Åö¾åµé¸ÜÌä¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥µ¥É¡¦¥Ö¡¼¥í¥¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Î¼¡½÷¤ÎµÁÉã¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥°¤Î¹¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÌîÊü¿Þ¤µ¡¢ËÛÊü¤µ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦ÃË¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢¤æ¤¨¤Ë¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿ôÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼¡´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤µ¡É¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤¿¤À¤Î¥«¥ª¥¹¤ò¾·¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤¿¤é¡¢²¿¤ÎÀïÎ¬À¤â¤Ê¤¯ÌÂÁö¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¾ï¤Ë¸«¤ë¼Ô¤ËÊú¤«¤»¤¿¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁªµó³èÆ°Æ±ÍÍ¡¢Èà¤ÎÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯À¯¸¢¤â¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¡¢¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÎ»¡£¼¡²ó·ÇºÜ1·î21ÆüÍ½Äê¡Ë
¢¨¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¡Ê¾®¼Ò´©¡Ë1·î20Æü¹æ¤è¤ê°ìÉô²þ¹Æ
¢¡?¾®Àî´²Âç¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤«¤ó¤À¤¤¡Ë¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1979Ç¯·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2015Ç¯¡¢µ¨´©»ï¡Ø½¡¶µÌäÂê¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê¡ÒÁ´ÆüËÜÆîËÌÀïÁè¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤âÌ³¤á¡¢¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¤â°Î¤¤¿Í¤Ï¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡ª¡×¤¬»ýÏÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃÓÅÄÂçºî¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡ØÆîËÌÀïÁè¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¶á´©¡ØÆîËÌÀïÁè±ÑÍºÅÁ¡¡Ê¬ÃÇ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÀï¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤É¡£