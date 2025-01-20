Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ÈþÀî·û°ì¤é¤Èº£Ç¯½é¤Î¿©»ö²ñ¤ÇË¬¤ì¤¿Å¹¡ÖÀ¨¤¤¤ª¿©»ö²ñ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¤é¤Èº£Ç¯½é¤Î¿©»ö²ñ¤ÇË¬¤ì¤¿Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºäËÜÅßÈþ¤é¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡Öº£Ç¯½é¤Î¤ª¿©»ö²ñ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÈþÀî¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¾¾ÍÕ¥¬¥ËÀìÌçÅ¹¡Ø¶äºÂ ¤«¤Ë¾¾¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆÃÂç¤Î³è¾¾ÍÕ³ª¡×¡Ö³ªÌ£Á¹¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ÈÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡Ö¥·¥á¤Î³ªÌ£Á¹¤¿¤Ã¤×¤ê»¨¿æ¤Þ¤ÇºÇ¹â¤Î¾¾ÍÕ³ª¤ò´®Ç½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3·î¤Þ¤Ç±Ä¶È¤µ¤ìº£Ç¯¤Î11·î¤Î²ò¶Ø¤Þ¤Ç¤Ïclose¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¾¾ÍÕ³ª¤Î¤ª±¢¤Ç¼÷Ì¿¤¬¤«¤Ê¤ê¿¤Ó¤¿´¶¤¸¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤ª¿©»ö²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¼÷Ì¿¿¤Ó¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£