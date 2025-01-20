¥ª¥Ð¥Þ»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡È°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡É¤ò·ù¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤ËÊÑÍÆ¤·¤¿¤«¡©¡ÒµÌÎè»á¤¬²òÀâ¡Ó
1·î20Æü¤Ë½¢Ç¤¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¡£¤½¤Î¿·À¯¸¢¤ÇÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¤Î¤¬¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤À¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤ä¹ÔÆ°´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÌÎè»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥é¥ó¥Õ゚¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
¢¡¢¡¢¡
È¿¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Àµ¡
¡¡¼þ°Ï¤Î¼Ô¤¬¤ß¤ÊÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤òÇã¼ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤Ê¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÊËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¤µ¤Ó¤·¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£À®¸ù¤Î¼Â´¶¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ô½½Ãû±ß¤ÎÉÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¡Ê1²¯5000Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ë¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ¯¼£¤Ë¤µ¤·¤¿¤ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì±¼çÅÞ¤È¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊWoke¡§ÌÜ³Ð¤á¤¿¼Ô¡Ë¡×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¡Ë¤È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡¡©AFP¡á»þ»ö
¡¡¥¦¥©¡¼¥¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¡Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¡Ë°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¼ïÌäÂê¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¡Ê¥Ý¥ê¥³¥ì¡§À¯¼£ÅªÀµ¤·¤µ¡Ë¡×¤Î´ú¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¼Ô¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ¾Ã¡Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ë¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖSJW¡á¼Ò²ñÀµµÁ¤ÎÆ®»Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥¯¤¿¤Á¤Ï¡¢·ÐºÑ³Êº¹¤³¤½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Î¸µ¶§¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÙ¤¬¤¿¤È¤¨ÀµÅö¤ÊÊýË¡¤Ç¡Ê¹çË¡Åª¤Ë¡ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ´ºâ»º¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ê¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö1Æü23»þ´Ö¡×»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡ËÃ¯¤â¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤¢¤¶¤±¤Ã¤¿»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µö¤·¤¬¤¿¤¤Éî¿«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ÈºÇ½é¤ÎºÊ¤È¤Î»Ò¤É¤â¥¼¥¤¥ô¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼°Ü¹Ô¤·¤Æ¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢Éã¿Æ¤ò¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¼Ô¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡·èÄêÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ë¡³Ø¼Ô¤«¤éÌ±¼çÅÞ¤Î¾å±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥Æ¥¹¥é³ô¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤Æ110²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó1Ãû2500²¯±ß¡Ë¤òÇ¼ÀÇ¤·¡¢¡Ö¡ÊIRS¡ÒÊÆÆâ¹ñºÐÆþÄ£¡Ó¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤é¡Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤â¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÏÃæÎ©¤Ê¸ÀÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÅê¹Æ¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÊÝ¼éÇÉ¡Ê±¦ÇÉ¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤º¤Ã¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öº¸ÇÉ¡Ê¥ì¥Õ¥È¡Ë¡×¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¤¬Çã¼ý¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÉÔÀµ¡×¤ò¤¿¤À¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü³è
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ÏÇã¼ý¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥â¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÀáÅÙ¤¢¤ëÅê¹Æ´ÉÍý¡Ë¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë³«¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ë×ÖÅÙ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Îµ¿ÏÇ¤Ë°ìÄê¤Îº¬µò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¼Ò°÷¤ÎÂçÈ¾¤¬Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¥¤¥È¡á°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë±¢ËÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¼«Í³¡ÊLiberty¡Ë¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö¼«Í³¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¡×¤ò¤¤¤¦¡£¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¼«Í³¼çµÁ¡×¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ÃÎ¼±¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«Ê¿Åù¤ò²áÅÙ¤Ë½Å»ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤¬ÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÊÝ¼éÇÉ¤Î±¿Æ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥Ë¥º¥à¤ÎºÇÂç¤ÎµòÅÀ¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤À¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¡¦¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊITµ¯¶È²È¤¬¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È¤Îµ¬À©¤ä²ðÆþ¤Î¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê´Ä¶¤³¤½¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Í³¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¸¤¤¡×¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎºÍÇ½¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»à¤ËÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥Ë¥º¥à¤Ï¹ñ²È¤òºÇ¾®²½¤·¡¢¼«Í³¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÏµÕ¤Ë¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ê¤É¤Ç¹ñ²È¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¹ñ²È¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¹¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¼«Í³¤ÎÎÎ°è¤Ï¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ýÀè¤Ç¡Ö¸¢ÎÏ¡×¤òÈãÈ½¤·¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤ò²õ»à¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡Ö¹ñ²È¼çµÁ¼Ô¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÀµµÁ¡×¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¸ÀÏÀ¡¦É½¸½¤Î¼«Í³¤òìúí¸¤¹¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±¦ÇÉ¡Ê¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë¤Èº¸ÇÉ¡Ê¥¦¥©¡¼¥¯¡Ë¤ÎÂÐÎ©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Í³¡×¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£»×ÁÛ¤ÎÆ®Áè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÏÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²½±·â»ö·ï¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ö±Êµ×ÄÉÊü¡×¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤½¤ì¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸µ´ÇÈÄ»Ê²ñ¼Ô¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òX¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¥Þ¥¹¥¯¤¬¡Ö±¦ÇÉ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Úµò¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤Î¸õÊä¼ÔÁè¤¤¤ÇÆÈÁö¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÀµÅöÀ¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏµÄÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¤Ê¤¼¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤òµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¸½ºß¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎSNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤³¤½¤¬¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ÎÊ¬¶Ë²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤ÊÍý¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖµÌÎè¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ÏÀ¡×¡Ë¡£µ»öÁ´Ê¸¡Ê17,000»ú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²¼µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦»ä¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼
¡¡¡¦Â¾¿Í¤Ë¶¦´¶¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡¡¦¹ñ²È¼ç¸¢¤«¤é¡È¼«¸Ê¼ç¸¢¡É¤Ø
¡¡¡¦À¯ÉÜ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤
¡¡¡¦´í¸±¤¹¤®¤ë¡ÖÆÈÎ©¼«Í³¹ñ²È¡×¡¡
¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡Ê½é·î300±ß¤«¤é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Îµ»ö¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¹î¤Ä¡¡²²ÉÂ¼Ô¤Î»ñ»ºËÉ±Ò½Ñ¡×µÌÎè
¡¦¡Ö²²ÉÂ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø¿·NISA³èÍÑ½Ñ¡Ù¡×µÌÎè
¡¦¡Ö²²ÉÂ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø»ñ»ºËÉ±Ò½Ñ¡Ù¡×µÌÎè
¡¦¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¤ÏÀÇ¶â¤Î¥à¥¿゙»È¤¤¤¿゙¡×µÌÎè
¡¦¡ÖµÌÎè¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ÏÀ¡×µÌÎè
¡¦¡Ö¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×µÌÎè
¡ÊµÌ Îè¡¿Ê¸éº½Õ½© 2023Ç¯11·î¹æ¡Ë