Ãæ¹ñ¥Ñ¥ó¥À³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Û¥ï¥Û¥ï¡×¡¡À»ÃÏ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Çµ¼Ô¤¬¸«¤¿Ç®¶¸¤È¡ÖË¨·ÐºÑ¡×
¥Û¥ï¥Û¥ï¡£Ãæ¹ñ¥Ñ¥ó¥À³¦°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¡áµÈ²¬·Ë»Ò»£±Æ
Ãæ¹ñ¤Ë¤À¤±À¸Â©¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤ËÂ³¤¡¢ËÜ²È¡¦Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤òË¬¤ÍÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤¬Ãµ¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤â¶õÁ°¤Î¿Íµ¤¼Ô
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇÈ¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ï¥Û¥ï¡Ê²Ö²Ö¡Ë¡×
ÎÐ¤ÎÃ«´Ö¤ËÁÈ¤ó¤À´ÝÂÀ¤Î¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¼ê¤Ç±¦ÌÜ¤ò±£¤·¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1»þ´ÖÈ¾ÊÂ¤ó¤À¡£¸«³Ø¤Ï3Ê¬¤À¤±¡£¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÁû¤°¤Ê¡¡¿©¤ÙÊª¤òÅê¤²¤ë¤Ê¡×¤È½ñ¤¤¤¿ÈÄ¤ò»ý¤Ä·ÙÈ÷°÷¤¬»þ´Ö¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Á¤³¤á¤ëÃÝ¤ÎÍÕ¤Î¹á¤ê¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¥Ï¥¤¥¯¥Ó¥¸¥ç¥óÀ½¤ÎÇò¤¤´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬7¸Ä¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö²¡¤·¤¢¤¦¤Ê¡×¨¡¨¡¡£´ÇÈÄ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤È½ª¿È½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤¤¤¦È³¤âÂÔ¤Ä¡£
»ÍÀî¾Ê¡¦À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤Ë¡¢¡Ö¥Û¡¼¥Û¥ï¡ÊÏÂ²Ö¡Ë¡×¤È¡Ö¥Û¡¼¥¤¥¨¡ÊÏÂÍÕ¡Ë¡×¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ËË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¡á2023Ç¯5·î18Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼
ËÜÌ¾¤Ï¥Û¡¼¥Û¥ï¡ÊÏÂ²Ö¡Ë¤À¤¬¡¢°¦¾Î¤Î¥Û¥ï¥Û¥ï¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÌîÀ¸¤È»ô°é¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ2500Æ¬°Ê¾å¤¤¤ëÃæ¹ñ¥Ñ¥ó¥À³¦¤Î¡ÖÄºÎ®ÌÀÀ±¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÍÉ¤ì¤ë2020Ç¯7·î4Æü¡¢»ÍÀî¾Ê¡¦À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤ÇÁÐ»Ò¤ÎËå¥Û¡¼¥¤¥¨¡ÊÏÂÍÕ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¶öÁ³¤Ê¤¬¤éÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤ÈÆ±¤¸Æü¤À¡£Êì¿Æ¤ÏÆ±¤¸´ðÃÏ½Ð¿È¡¢Éã¿Æ¤ÏÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥¿Æ°Êª±àÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë¡£
ÁÐ»Ò¤¬Êë¤é¤¹¡ÖÂè6¹æ¥Ñ¥ó¥ÀÊÌÁñ¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙ¤Îð¡À¾¾Ê¤«¤éÂ©»Ò¤ÈÍè¤¿Êì¿Æ¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÆÃÊÌ¤«¤ï¤¤¤¤¤«¡¢¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡×¡£3Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤Ç¡¢200Æ¬°Ê¾å¤òÊú¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£»ÜÀß¤Ç¡¢Âç¹ÔÎó¤â»þ´ÖÀ©¸Â¤â¡¢¤³¤³¤À¤±¡£¿Í´Ö¤Î»ëÀþ¤¬Â³¤¯¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢·îÍËÆü¤ÏÈó¸ø³«¤À¡£¹ñ·ÄÀá¤Ê¤ÉÏ¢µÙÃæ¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬5»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÁÐ»Ò¡¢¡Ö¥Û¥ï¥Û¥ï¡×¤È¡Ö¥Û¡¼¥¤¥¨¡×¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë»ÍÀî¾Ê¡¦À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤Ç¹ÔÎó¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡á2023Ç¯5·î18Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼
¿Íµ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Åê¹Æ¤¹¤ëÆ°²è¤À¡£
¼ª¤¬¾®¤µ¤¯´é¤Î´Ý¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Æ±À¤Âå¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼êÂ¤¬Ã»¤á¤ÇÊâ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤¡£ºÂ¤ë¤È¼ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ãç´Ö¤Ë±Â¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÅÐ¤ê¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£Æ°²è1ËÜ¤¬²¿É´Ëü¤â¥Ó¥å¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
Ã´Åö»ô°é°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¸¤¤¤¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëëý¶âÅñ¡Ê¥¿¥ó¡¦¥Á¥ó¥¿¥ª¡Ë¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯2·î¡¢µìÀµ·îÁ°Æü¤Î¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö½ÕÀáÎþ´¿ÈÕ²ñ¡Ê½ÕÈÕ¡Ë¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹Åì¾Ê¤ÎÌ±±Ä´ë¶È¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÐ»Ò¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î´óÉÕ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À®ÅÔ¤ÇÄ¹¤¯´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë½÷À¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ºÝµ¡¹¡Ê¤¦¤Ä¤¦¤Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿À¸¤ÍÍ¤â¡¢¤»¤ï¤·¤Ê¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡£Ãæ¹ñ»ï¤Ï¡¢´ðÃÏ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¡Ö1992Ç¯¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡Ê¤ªµÒ¤Î¡Ë95%¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¥Û¥ï¥Û¥ï¤ò¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¡áµÈ²¬·Ë»Ò»£±Æ
À¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂçÈ¾¤¬¤¹¤àÃæ¹ñ¡£½êÍ¸¢¤â¡¢¥á¥¥·¥³¤Î1Æ¬¤ò½ü¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤¬°®¤ë¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ä¸ÞÎØ¡¢¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Ê¤ÉÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Û¥ï¥Û¥ï¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥À¿Íµ¤¤¬¡Ö¶õÁ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ËºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
È¯Ã¼¤Ï²¤ÊÆ¤Ç¤ÎÄÁ½Ã¥Ö¡¼¥à
19À¤µª¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÀë¶µ»Õ¡£ÄÁ½Ã¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Æ¹ñ¤ÎÃµ¸¡Ââ¤¬Æþ¤ë¡£ÊÆ¹ñ¿ÍÃµ¸¡²È¤¬À¸¤¤¿¤Þ¤ÞÏ¢¤ì½Ð¤¹¤È¡¢²¤ÊÆ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ì¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬1941Ç¯¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÀïÁè¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñºÝÀëÅÁÀï¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢Ã´¤¤¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÎ¨¤¤¤ëÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤â¡Ö¹ñÊõ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢³°¸ò¤Ë»È¤Ã¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¸«¤»Êª¤È¤·¤Æ³°¹ñ¤ËÃ»´ü¤ÇÇÉ¸¯¤·¡¢³°²ß¤ò²Ô¤¬¤»¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÎÉñÂæ¤Ç¶Ê·Ý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£»ä¤â1980Ç¯Âå¤Ë¾å³¤¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¥é¥Ã¥Ñ¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
´Ä¶¤äÆ°ÊªÊÝ¸î¤òÃ´¤¦Ìò³ä¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡£±Â¤È¤Ê¤ëÃÝ¤¬ÂçÎÌ¤Ë¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1970Ç¯Âå¤Î2459Æ¬¤«¤é¡¢1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï1114Æ¬¤Þ¤Ç·ã¸º¡£Ãæ¹ñ¤â¹ñºÝ¼Ò²ñ¤âÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È³Æ¹ñ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢´õ¾¯Æ°Êª¤ÎÈË¿£¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³°¹ñ¤ËÍÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¡£¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥ó¡ÊÄ¹´ü¹ñºÝ¶¦Æ±ÈË¿£¸¦µæ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¹Ô¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
À®ÅÔ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤Á¤ã¤ó¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¼¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¡×¡£¤è¤í¤è¤í¤È¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤¿°ìÆ¬¤Ï¥Ñ¡¼¥¹¡¼¡ÊÇÃ»Û¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢²óÉü¸å¤Ï½ä¶ÈÀè¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤ÆÅö»þ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î37ºÐ¤Ç»à¤ó¤À¤È¤¡¢ÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Ê°ìÀ¸¤ÏÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖË¨·ÐºÑ¡×¤Ç·Êµ¤ÉâÍÈ¸ú²Ì
¥Û¥ï¥Û¥ï¤Ï¤â¤Ã¤È¿È¶á¤À¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¶µ°éÌÜÅª¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÊõ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë²½¤Ï¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¤È¤¤¤¦µ»½Ñ³×¿·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤ä¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤¬¤¢¤ëÃæ´ÖÁØ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ËÌµþ¤Î¥â¥ó¥é¥ó¡ÊË¨Íö¡Ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¡£¹âÀ®Ä¹¤¬µî¤Ã¤Æ·Êµ¤ÄãÌÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº£¡¢¾ÃÈñ¤ò´µ¯¤¹¤ë²Ô¤®Æ¬¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥À¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¿·¸ì¡ÖË¨·ÐºÑ¡×¤Î´ú¼ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Û¥ï¥Û¥ï¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡ÖÏÂ²Ö¡×¡á2023Ç¯6·î28Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼
»ÍÀî¾Ê¤Î1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ä²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÏËÌµþ»Ô¤ä¾å³¤»Ô¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¡£À®ÅÔ»Ô¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¥°¥Ã¥º¤òÊ»Çä¤¹¤ë·§ÇÍ¹ÊØ¶É¤¬¼¡¡¹¤Ë³«¶È¡¢¥Ñ¥ó¥ÀËÜÀìÌç¤Î·§Ç½ñÅ¹¤â¤Ç¤¤¿¡£Æ±»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¥Û¥ï¥Û¥ï¤ò¡ÖÌ¾ÍÀ´Ñ¸÷¶ÉÄ¹¡×¤ËÇ¤Ì¿¡£Èà½÷¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏËèÆü1.3²¯¸µ¡ÊÌó28²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£
2024Ç¯11·îËö¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝÏ¢·È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥À¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥ºÂç²ñ¤¬½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÏÃÏ¸µÇò¼ò¥á¡¼¥«¡¼¡¢¸ÞÎÈ±Õ¡£³«Ëë¼°¤Ç¤Ï¾Ê¥È¥Ã¥×¤Î¶¦»ºÅÞ½ñµ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢²ÌÊª¤Ê¤ÉÆÃ»ºÉÊ¤ä´Ñ¸÷°ÆÆâ¤¬²ñ¾ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£Æü²¤¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª±à´´Éô¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Þ¤ÇÀ®ÅÔ¤Î´ðÃÏ¤Î¼çºÅ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë½¸¤¤¤È¤ÏÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¡£
ÆüËÜ¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¶¨²ñÄ¹¤Ç¡¢Á°¾åÌîÆ°Êª±àÄ¹¤ÎÅÚµïÍø¸÷¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÄ®¤ª¤³¤·¿§¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥À¤ò´ú°õ¤Ë³°¸ò¡¢Æ°Êª¤ä´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÐºÑ¤â¿¶¶½¤¹¤ëÀïÎ¬¤À¤í¤¦¡×¡£¹ñÊõ¤Ï½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¡¦¥Á¥ó¥Ô¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬¾ÃÈñ¤ò¾©Îå¤¹¤ë¡Ö¹ñ²ß¡×¡ÊÃæ¹ñ»ºÉÊ¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£