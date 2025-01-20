²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬3°Ì¸åÂà¡¡G¥ê¡¼¥°Âè3²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Ãæ´ÖÈ¯É½¡¡ÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï¥È¥Ã¥×10¤«¤é³°¤ì¤ë
NBA¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥G¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ»þ´Ö19Æü¤Þ¤Ç¤ËG¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âè3²ó¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²á¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¤«¤é1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼Áª¼ê¡£¤·¤«¤·Âè3²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤Ë¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ËNBA¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£19Æü¤ÏG¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î20ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1²ó¤Ç¤Ï5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¤ÏÂè2²ó¤Ë¤Ï9°Ì¡¢º£²ó¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×10¤«¤é³°¤ì·÷³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£G¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç10¿Í¡¢G¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤Ç18¿Í¤Î¹ç·×28¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢4¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£