¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬3Ï¢ÇÆ¡¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ5°Ì¤Î²ù¤·¤µÀ²¤é¤·¤¿¡¡ÁªÈ´½÷»Ò±ØÅÁËÌ¶å½£Âç²ñ
¡¡¡þÂè36²óÁªÈ´½÷»Ò±ØÅÁËÌ¶å½£Âç²ñ¡Ê2025Ç¯1·î19Æü¡¡¾®ÁÒ¾ëÎò»Ë¤ÎÆ»È¯Ãå27¡¦2¥¥í¡Ê¹â¹»6¶è´Ö¡¢°ìÈÌ5¶è´Ö¡Ë¡Ë
¡¡¹â¹»¤ÎÉô¤Ï18¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£4¶è¤«¤é¼ó°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ç1»þ´Ö28Ê¬15ÉÃ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬º£Ç¯¤â¥´¡¼¥ë¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾®ÁÒ¾ëÎò»Ë¤ÎÆ»¤ò°ìÈÖ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ç¹â¹»¤ÎÉô3Ï¢ÇÆ¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼ç¾¤Î¾®ÁÒÍÛºÚ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤·¡¢1¡¢2Ç¯À¸¤â¤¤¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡4¶è¤Î¹õ¿ÀÍþºÚ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·¤ÎÁö¤ê¤Ç¹â¹»¤ÎÉô¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤ò½ª¤¨¤Æ¾®ÁÒ¤«¤é¼ç¾¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À5¶è¤ÎÀ¥¸Í¸ýô¥¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÌöÆ°¡£Á´ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤È¤Ï21ÉÃº¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤ÏU20¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°éÀ®¶¥µ»¼Ô¸¦½¤¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍË¾³ô¡£ºÇ¸å¤ÏºòÇ¯Æ±¤¸5¶è¤òÁö¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤Î½õ¸À¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ãæ·Ñ½êÄ¾Á°¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ÇÅÏ¤»¤¿¤Î¤ÏÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤¬À¥¸Í¸ý¤é¤·¤¤¡×¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¦¤È¸åÂ³¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¡Ê°ìÈÌ¤ÎÉô¡Ë¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÁö¤ê¡¢´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤«¤é¡¢¼¯»ùÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¦¤¬¤¤¡¢¼êÀö¤¤¤Ê¤ÉÀ¸³èÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤ÎVÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÀ¥¸Í¸ý¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë»Ò¡£ÇØÉé¤¤¤¹¤®¤º¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë